Под Брянском сбит самолёт, три посёлка в Курской области обесточены, в Белгороде отменили парад

Украинский самолет "Аэропракт А-22" сбит из стрелкового оружия и упал в Брянской области в районе населённого пункта Бутовск. Пилота воздушного судна задержали российские пограничники. На допросе он назвал цель полёта: "лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет". Пилот заявил, что не знал о следовании самолёта на территорию РФ, а ему якобы сказали, что самолёт следует из Киевской области на юг Украины и нужно проверить работу украинской системы противовоздушной обороны, выдали автомат и бронежилет, а за выполнение задачи пообещали 50 тысяч гривен. Тем не менее, после падения он пытался скрыться на украинскую территорию, но был задержан пограничниками.

Сам сбитый лётчик назвал причиной падения самолета поломку винтов.

Также в Брянской области сегодня украинский беспилотник сбросил взрывчатку, и есть один пострадавший.

В Курской области из-за украинских обстрелов обесточены сёла Гордеевка, Троицкое и деревня Успеновка, без электричества остались около трёхсот человек.

В Белгородской области опять обстреляно село Новая Таволжанка, повреждены три частных дома и три автомобиля. В самом Белгороде решено отменить парад Победы 9 Мая, "чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода".