 

Патриарх Кирилл призвал богатых помочь России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал богатых и состоятельных людей помочь государству своими средствами и возможностями в нынешнее непростое время, когда России нужно отвечать на новые "вызовы и риски". 

"Сегодня Россия стала сильным государством, способным ответить на вызовы и риски, которые обращаются сегодня в ее адрес. Но при этом <...> и народ становится более сильным, многие - более состоятельными и богатыми. <...> Сегодня особое слово к тем, кто может послужить другим в том числе "своим имением" [цитата из Евангелия], своими средствами, кто может, может быть, более, чем другие, помочь государству в это непростое время... Через богатство многих может прирасти общее благополучие народа, а вместе с этим и обеспечены его безопасность, его независимость, его свобода. <...> Каждый состоятельный человек должен помнить, что он будет оправдан перед Богом только тогда, когда от его имения и от его возможностей будет оказываться помощь другим людям".

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