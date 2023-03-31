Глава офиса президента Украины заявил о намерении "физически зачистить" духовенство УПЦ

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина-24" сказал, что власти сделают все, чтобы в стране осталась только Православная церковь Украины, и не остановятся перед тем, чтобы "физически зачистить" духовенство УПЦ.

Подоляк заявил, что в течение первых трёх-шести месяцев конфликта на Украине у властей страны был "уникальный шанс, когда можно было бы вообще всё быстро и безболезненно вылечить", "можно было много таких пророссийских [священнослужителей] просто физически зачистить". Сегодня "это немножко сложнее, но это не значит, что невозможно". "И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жёстко пройти по этому пути".

"То, что происходит сейчас вокруг УПЦ, позволит этот гнойник хирургически ликвидировать. <...> Мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять все возможности влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься. А на Украине будет ПЦУ, только ПЦУ".