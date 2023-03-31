 

Глава офиса президента Украины заявил о намерении "физически зачистить" духовенство УПЦ

Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк в эфире телеканала "Украина-24" сказал, что власти сделают все, чтобы в стране осталась только Православная церковь Украины, и не остановятся перед тем, чтобы "физически зачистить" духовенство УПЦ. 

Подоляк заявил, что в течение первых трёх-шести месяцев конфликта на Украине у властей страны был "уникальный шанс, когда можно было бы вообще всё быстро и безболезненно вылечить", "можно было много таких пророссийских [священнослужителей] просто физически зачистить". Сегодня "это немножко сложнее, но это не значит, что невозможно". "И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жёстко пройти по этому пути".

"То, что происходит сейчас вокруг УПЦ, позволит этот гнойник хирургически ликвидировать. <...> Мы дойдем до правильного финала. УПЦ будет терять все возможности влиять на внутренний мир Украины. УПЦ будет постепенно уезжать в российские города и там чем-нибудь заниматься. А на Украине будет ПЦУ, только ПЦУ".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Илон Маск попытался призвать к миру и вызвал возмущение украинцев
» Украинцы жалуются, что им поставляют не то оружие; США обеспокоены, что Украине не хватит снарядов
» Униаты откроют новые епархии на востоке Украины
» Путин отказался баллотироваться в президенты Украины и России
» Доренко получит жовто-блакитный паспорт
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Бастующая Франция: особенности национального спорта

Бастующая Франция: особенности национального спорта

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 5 143
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Италия временно запретила ChatGPT, в США у молодёжи стали популярны кнопочные телефоны

  • 16:54
  • 104

В университете "Синергия" образовалась хулиганская группировка "без Ивановых"

  • 16:42
  • 157

Глава офиса президента Украины заявил о намерении "физически зачистить" духовенство УПЦ

  • 15:54
  • 149

В Донбасс пошла донская вода

  • 15:48
  • 142

От украинских обстрелов в новых российских регионах погибли пять мирных жителей

  • 11:46
  • 249

С 30 марта в России ограничена выдача лицензий на оружие

  • 22:42
  • 516
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru