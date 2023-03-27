 

В Мариуполе взорвано авто начальника полиции; обстрелы Белгородчины, Брянщины, Мелитополя и Донецка

 

Начальник главка МВД ДНР по Мариуполю Михаил Москвин чудом избежал серьезных ранений, когда взорвалась заложенная под его автомобиль бомба; сам Москвин при этом находился рядом и получил контузию.

Из РСЗО обстрелян Калининский район Донецка, есть жертвы. Нанесён ракетный удар по Мелитополю, пострадали четыре человека, частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы. Помещения самого колледжа также повреждены, студенты эвакуированы. Вылетели стёкла в общежитии Мелитопольского госуниверситета имени А.С. Макаренко.

В Белгородской области обстреляно село Графовка, есть разрушения, нарушено газоснабжение.

В селе Кистер Брянской области украинцы обстреляли фермерское хозяйство и убили два десятка дойных коров.  


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