Бастующая Франция: особенности национального спорта

На наших глазах разворачивается очередная «французская весна».

Опять Францию накрыла революционная волна, опять во французах пробудился дремлющий в них «ген революции». Хотя, справедливости ради, при Макроне он «дремал» мало, и его чудесным образом удалось усыпить только удачно придуманной «ковидо-пандемией».





На этот раз поводом для массовых непрекращающихся протестов, все более и более радикальных, явилась пенсионная реформа Макрона.

В этом году, надо сказать, уличные протесты проходят в особой обстановке: Париж завален горами мусора (пошла третья неделя забастовки мусорщиков), соответственно везде вонь, крысы и прочие «прелести» современного урбанистически-космополитического образа жизни.





Париж, действительно, стал по-новому неповторим и местами даже апокалиптичен. Некоторые туристы говорят, что им даже нравится эта атмосфера, что они чувствуют себя как в видеоигре с сюжетом экологической катастрофы. Тем более что по вечерам «революционная» парижская молодежь поджигает мусорные баки и ищет стычек с полицейскими (которые тоже, кстати, выглядят довольно футуристично).





Но вчера градус насилия – с обеих сторон – превысил прежние значения, и ситуация во многих городах Франции вышла из-под контроля. Подлило масла в огонь выступление Макрона, в котором он очередной раз разозлил французов (у Макрона на это редкий дар) и открыто заявил, что все протесты незаконны и «текст реформы будет продвигаться и дальше своим демократическим путем» (!!!)





Макрон – это, конечно, красная тряпка, он это знает и, похоже, ему весело играть с французами в эту игру.

Таким образом, вечером 23 марта по всей Франции предсказуемо горели покрышки, поднимался густой черный дым, блокировались дороги, в том числе и железнодорожные пути, бастовали нефтеперерабатывающие заводы и т.д.. Подожгли даже мэрию Бордо, кое-где пытались поджечь комиссариаты полиции и префектуры. Там и сям сжигали чучело Макрона или бросали его поперек железнодорожных путей.





На улицу вышли студенты, вывели даже лицеистов. «Макрон отнял у нас уверенность в будущем, - заявляли школьные активисты, - поэтому мы поддерживаем борьбу за пенсию в 60 лет!» Везде были сцены, напоминающие уже виденное во время манифестаций Желтых жилетов. Жестокость полиции, которая избивала всех попало и обильно травила людей газом, в то же время заметная радикализация самих манифестантов. По словам министра внутренних дел Дарманена, вчера было ранено более 400 полицейских. А сколько было ранено манифестантов, о том министр предпочел не говорить.

Ситуация, таким образом, действительно критическая и возможно ее дальнейшее ухудшение. Ясно, что власть не собирается уступать, манифестанты тоже.





Однако зададимся вопросом: действительно ли это те же Желтые жилеты (как заявил сегодня утром Ален Бауэр)? Кто стоит за этой впечатляющей забастовкой и действительно ли она преследует интересы основной массы французов?

При внимательном рассмотрении мы увидим следующее.





Во-первых, эти протесты организованы левыми профсоюзами, коммунистами и партией Меланшона. Везде красные флаги и типичный левый дискурс, построенный исключительно на проблематике «бедные против богатых» и призывы в духе «да здравствует революция!»





Однако мы не забыли, что именно левые профсоюзы и именно Меланшон способствовали избранию и переизбранию Макрона, того самого «ставленника сверхбогатых», которого они теперь так демонстративно ненавидят.

То есть это совсем не Желтые жилеты, которые изначально были мирным выступлением трудящегося люда, французского среднего класса, терпящего пауперизацию. Это движение было спонтанным, никем не организованным, и левым удалось взять в нем верх и оседлать его лишь месяца два спустя после начала. А анархисты и «анти-капиталисты», которые били витрины и поджигали городское имущество – они пришли извне, чтобы сделать себе рекламу и заодно скомпрометировать Желтых жилетов, и их присутствие вполне устраивало правительство.





Во-вторых, если посмотреть на активную часть манифестантов, то это почти исключительно молодые люди, которые в большинстве своем еще даже не работали. Известно, что левая идеология доминирует во всех вузах и учебных заведениях, и механизм массовой «мобилизации» студентов и школьников давно отработан. Это означает, что организаторы не могут вывести на улицу основную массу населения и прибегают к молодежи, выросшей на левой пропаганде.





В-третьих, бросается в глаза, что НИГДЕ и НИКТО не говорит, например, о том, что хватит выделять деньги на войну против России, давайте использовать их на пенсии! Ведь основной довод власти – это «нет денег». Но они есть, оказывается, на планирующееся перевооружение Франции и на помощь Украине! Но левый блок и профсоюзы предпочитают обходить эту тему молчанием.





Поэтому напрашивается вывод, что эти манифестации подчинены внутренней цензуре и не выходят за рамки дозволенного. Видимо, есть вещи, о которых можно вопить и даже бить ради них витрины, и есть вещи, о которых нельзя говорить даже шепотом.





Исходя из этого, можно даже предположить, что между организаторами протестов и властью существует какой-то циничный сговор. С какой целью? Возможно (повторяю, это всего лишь предположения), они хотят довести ситуацию до такого критического состояния, когда все население перейдет на сторону «партии порядка» и согласится на ЛЮБЫЕ меры правительства. В том числе и те, которые задуманы в рамках Agenda 2030.