В Саудовской Аравии десять судей-мужчин казнят за слишком мягкие приговоры женщинам

В Саудовской Аравии десяти судьям-мужчинам вынесли смертный приговор за то, что они были слишком "снисходительны", вынося приговоры женщинам, чьи действия призваны угрожающими госбезопасности. Например, один из судей -- Абдулла бин Халед аль-Лухайдан -- выпустил женщину-правозащитницу Луян аль-Хатлул: она боролась за право женщин водить машину. За это женщина была приговорена к шести годам тюрьмы, но отсидела только чуть больше половины срока, после чего судья позволил ей выйти на свободу. В тюрьме аль-Хатлул подвергалась пыткам, также ей угрожали изнасилованием.

Другим женщинам слишком добрые судьи назначали приговор в 8 лет (повышен до 34) и 13 лет (повышен до 45) за то, что они в соцсетях призывали к реформам и неодобрительно высказывались о правителях Саудовской Аравии.

За свои слишком мягкие приговоры этим преступницам судьи были обвинены в государственной измене. Шестеро из них были членами Специального Криминального Суда (занимается террористами), а четверо -- Верховного суда страны. Судей вынудили подписать признание, что они были "слишком снисходительны". Им грозит смертная казнь.