Правозащитники призывают бойкотировать саммит G20 в Саудовской Аравии за издевательства над женщинами

Мой мир

Саммит G20 впервые назначено провести в арабском государстве (Саудовской Аравии), он запланирован в эти выходные. Между тем, правозащитница баронесса Хелена Кеннеди подготовила доклад на сорок страниц о нарушении прав женщин в Саудовской Аравии. В докладе рассказывается о допросах и содержании женщин-активисток в тюрьмах Саудовской Аравии, где их вынуждают заниматься сексом, смотреть порнографические фильмы, подвешивают к потолку, избивают и пытают электрошокером. Так, заключённая Луджан Аль-Хатлул попала в тюрьму за то, что сфотографировалась за рулём автомобиля, когда женщинам в Саудовской Аравии ещё было запрещено водить машину (запрет был отменён в 2018 году).

Правозащитница призвала бойкотировать саммит в Саудовской Аравии, поскольку в этой стране грубо нарушаются права женщин.