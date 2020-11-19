 

Правозащитники призывают бойкотировать саммит G20 в Саудовской Аравии за издевательства над женщинами

Саммит G20 впервые назначено провести в арабском государстве (Саудовской Аравии), он запланирован в эти выходные. Между тем, правозащитница баронесса Хелена Кеннеди подготовила доклад на сорок страниц о нарушении прав женщин в Саудовской Аравии. В докладе рассказывается о допросах и содержании женщин-активисток в тюрьмах Саудовской Аравии, где их вынуждают заниматься сексом, смотреть порнографические фильмы, подвешивают к потолку, избивают и пытают электрошокером. Так, заключённая Луджан Аль-Хатлул попала в тюрьму за то, что сфотографировалась за рулём автомобиля, когда женщинам в Саудовской Аравии ещё было запрещено водить машину (запрет был отменён в 2018 году). 
 
Правозащитница призвала бойкотировать саммит в Саудовской Аравии, поскольку в этой стране грубо нарушаются права женщин. 
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