 

"Коренным малочисленным народам" разрешат охотиться без разрешения вне зависимости от проживания

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий представителей "коренных малочисленных народов Севера" правом охотиться без разрешающих документов. Право будет предоставлено "малым народностям Севера, Сибири и Дальнего Востока", которые постоянно не проживают на традиционных местах ведения хозяйства, но "сохраняют связь с этими территориями, а также обычаями своих народов". Предполагается, что они будут заниматься охотой для ведения традиционного образа жизни. 

«Такая охота будет осуществляться свободно, без каких-либо разрешений в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Член комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков при этом заявил, что представители кочевых народностей "являются настоящими участниками экономики: они создают экологичные продукты питания, обеспечивают занятость, платят налоги".

Ранее право на "традиционную охоту" имели только КМНС, действительно проживающие на традиционных местах обитания и ведущие традиционное хозяйство. В "пояснительной записке" это названо пробелом:

"Основным пробелом правового регулирования, содержащимся в Законе № 209-ФЗ, является отсутствие четких условий осуществления традиционной охоты гражданами, относящимися к КМНС, но постоянно не проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - КМН) и для которых традиционная хозяйственная деятельность является подсобной по отношению к основному виду деятельности".



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Минобр РФ учредил специальные стипендии "только для коренных малочисленных народов"
» Российским автомобилистам разрешат выбирать номера
» Совет Федерации одобрил упрощение регистрации партий, но националисты свои партии создать не смогут
» Шаманы северных народов проклянут Сергея Миронова
» Госдума РФ решила не пускать "экстремистов" в Общественную палату
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Белоруссия: приговор по резонансному «делу tut.by». Что дальше?

Поговорим о феминитивах

Поговорим о феминитивах

Быть уникальным – значит быть как все

Быть уникальным – значит быть как все

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

СВО и мотивация. Продолжение книги полковника Пинчука

  • 3 613
Литературные сапёры и их старатели

Литературные сапёры и их старатели

Музей космонавтики открывает выставку к 45-летию первого в мире полёта международного экипажа

Музей космонавтики открывает выставку к 45-летию первого в мире полёта международного экипажа

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Коренным малочисленным народам" разрешат охотиться без разрешения вне зависимости от проживания

  • 21:45
  • 213

МВД считает, что мигрантов надо стимулировать к изучению русского языка понижением НДФЛ

  • 21:30
  • 221

Путин посетовал, что в РФ не так хорошо поддерживают национальные языки, как в СССР

  • 18:32
  • 293

Мирный житель погиб при обстреле Белгородской области, в Донецке уничтожено здание водоканала

  • 16:59
  • 309

Министр культуры Украины сообщил, что хороших русских нет, но есть полезные

  • 16:41
  • 329

Британские правительственные заимствования ставят новые рекорды

  • 15:40
  • 341
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru