"Коренным малочисленным народам" разрешат охотиться без разрешения вне зависимости от проживания

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, наделяющий представителей "коренных малочисленных народов Севера" правом охотиться без разрешающих документов. Право будет предоставлено "малым народностям Севера, Сибири и Дальнего Востока", которые постоянно не проживают на традиционных местах ведения хозяйства, но "сохраняют связь с этими территориями, а также обычаями своих народов". Предполагается, что они будут заниматься охотой для ведения традиционного образа жизни.

«Такая охота будет осуществляться свободно, без каких-либо разрешений в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления», — отмечается в пояснительной записке к документу.

Член комитета верхней палаты парламента по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков при этом заявил, что представители кочевых народностей "являются настоящими участниками экономики: они создают экологичные продукты питания, обеспечивают занятость, платят налоги".

Ранее право на "традиционную охоту" имели только КМНС, действительно проживающие на традиционных местах обитания и ведущие традиционное хозяйство. В "пояснительной записке" это названо пробелом:

"Основным пробелом правового регулирования, содержащимся в Законе № 209-ФЗ, является отсутствие четких условий осуществления традиционной охоты гражданами, относящимися к КМНС, но постоянно не проживающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (далее - КМН) и для которых традиционная хозяйственная деятельность является подсобной по отношению к основному виду деятельности".