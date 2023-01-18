Сбербанк всё-таки начал работать в Крыму

Сбербанк установил в Крыму первые банкоматы, "в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове... Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", - заявили в пресс-службе банка.

Ранее крупнейшие российские банки заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за угрозы введения жёстких ограничений со стороны США и ЕС. Но в апреле 2022 года их всё равно ввели.



