 

Сбербанк всё-таки начал работать в Крыму

 

Сбербанк установил в Крыму первые банкоматы, "в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове... Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка", - заявили в пресс-службе банка.

Ранее крупнейшие российские банки заявляли, что не готовы открывать отделения на полуострове из-за угрозы введения жёстких ограничений со стороны США и ЕС. Но в апреле 2022 года их всё равно ввели. 


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APN.ru