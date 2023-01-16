 

Появилась информация о звонках с Украины, заставляющих детей включить на кухне газ

Власти Приморья распространили предупреждение для родителей региона о звонках детям, предположительно с Украины, от неизвестных с просьбами включать домашние электроприборы, в том числе газовые плиты.

Аудиозапись такого звонка позволяет услышать, как девушка-провокатор разговаривает с маленьким ребенком. "Сначала она убеждается, что дома нет никого кроме ребенка, затем просит пойти на кухню, включить газ и убедиться, что чувствуется его легкий запах. После этого она говорит, что нужно пойти в свою комнату, лечь и отдыхать, предупреждая о том, что маме звонить не надо".

Кроме того, в социальных сетях неизвестные обсуждают, как эффективнее организовать провокацию. Например, в сети "ВКонтакте" несовершеннолетние пользователи иногда указывают свой номер телефона. Однако и без номера телефона провокаторы советуют писать детям, что проводится срочная газовая проверка и что нужно включить все четыре конфорки и на пару часов уйти в другую комнату, проверку проведут дистанционно. "Для убедительности провокаторы советуют при регистрации ставить на свои страницы фотографии пожарных или изображение, символизирующее пожарную охрану".

Подобная информация появилась и в Татарстане


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APN.ru