 

Украина намерена следить за пользователями сети Вконтакте и ставить их на учёт

Российская социальная сеть Вконтакте запрещена на Украине (так же как "Одноклассники", "Мейл", "Яндекс"). Однако несмотря на запрет, граждане Украины продолжают посещать российские соцсети, прежде всего Вконтакте. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что такое использование считается распространением российского контента, что пользователи с Украины будут блокироваться и "иметь дело с нашей полицией". 
 
Со своей стороны, в пресс-службе Вконтакте заявили, что "категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей, информационных ресурсов и распространение личного мнения" и "продолжат защищать интересы своих пользователей во всех странах мира". 
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APN.ru