Кинематограф как средство строительства советской нации

Мы уже неоднократно писали, что после 24 февраля 2022 г. русский этнос оказался перед жёстким выбором: провести трансформацию ныне существующей, рыхлой и зависимой от англосаксов российской нации в монолитную и суверенную русскую нацию или распасться, подобно советской нации, на враждующие между собой этнические элементы.

Нам представляется, что ситуация трагичности выбора во многом возникла из-за того, что правящие элиты неэффективно использовали инструменты и институты строительства подконтрольной им национальной общности. В настоящей статье мы попытаемся проанализировать тенденции развития советского кинематографа с точки зрения его вклада в формировании советской нации.





Пришедшие к власти в Российской республике в октябре 1917 г. большевистские элиты быстро осознали силу влияния на массы такого социального института как кинематограф и стали активно его развивать. Они достаточно быстро создали два десятка хорошо оборудованных киностудий, которые стали производить сотни документальных и художественных фильмов в год. К работе на студиях привлекли талантливых режиссёров, актёров, сценаристов, операторов. Для распространения кинопродукции по всем советским городам были построены кинотеатры и дома культуры, на село выезжали передвижные киноустановки.

Центральной фигурой в кинопроизводстве является кинорежиссёр. Он выбирает сценарий, подбирает и направляет работу актёров, операторов, технического персонала. Деятельность самих режиссёров в СССР направляли высшие руководители коммунистической партии и государства, директора же киностудий и картин выполняли только административно-хозяйственную работу. Высшее советское руководство задавало тематику фильмов, во многом их содержание и этим непосредственно определяло направления воздействия кинокартин на модель поведения советских людей.

Первой задачей, поставленной перед советским кинематографом стала легитимизация действий большевистской элиты по захвату власти и разрушению старого, русского по своим внутренним социальным связям, общества.

История советского кинематографа начинается с документальных работ режиссера Дзиги Вертова. Он фиксировал важные с точки зрения большевистской элиты социальные факты, манипулировал их подачей ради доказательства обоснованности проводимой социальной трансформации, прославлял в своих фильмах героев советской власти. Наиболее значимыми были его работы: "Годовщина революции" (1918), "Вскрытие мощей Сергия Радонежского" (1919), "История гражданской войны" (1922), "Процесс эсеров" (1922), "Кино-глаз" (1924), "Три песни о Ленине" (1934), "Кровь за кровь, смерть за смерть" (1941). После войны Вертов снимал ежемесячный документальный киножурнал "Новости дня", который, напомним, в обязательном порядке демонстрировался перед каждым киносеансом в кинотеатрах. Этот киножурнал оказывал сильное политическое воздействие на зрителей.

Вторым отцом-основателем советского кинематографа следует считать режиссёра Сергея Эйзенштейна. Известность ему принёс фильм "Броненосец Потёмкин" (1925). Фильм рассказывал о восстании моряков на военном корабле, ставшем кульминацией революции 1905 г. Эйзенштейн нашёл такие выразительные средства изображения событий, которые привлекали зрителя на сторону восставших моряков, обосновали необходимость применения ими насилия для достижения благих целей, дали негативную оценку самодержавных властей. В 1927 г. режиссёр снимает фильм "Октябрь", в котором раскрывает в художественных образах тему революции, впервые изображает посредством актёрской игры её вождя -- В. Ленина.

Следующей значимой работой кинорежиссёра стал фильм "Александр Невский" (1938), повествующий об истории борьбы русских с тевтонскими захватчикам. Фильм имел большой успех и способствовал мобилизации масс на предстоящую борьбу с немецким национал-социалистами. Тему борьбы русской народности за суверенное развитие Эйзенштейн развивал и в фильме "Иван Грозный" (1945). Последние два фильма обращались уже к дореволюционной истории и находили в ней героев для подражания. Содержание обоих фильмов скрупулёзно корректировал лично И. Сталин.

Кинорежиссёр Сергей Юткевич в своём творчестве сосредоточился на идеализации вождей революции - В. Ленина, И. Сталина, Я. Свердлова. О Ленине он снял множество фильмов: "Человек с ружьём" (1938), "Свет над Россией" (1947), "Рассказы о Ленине" (1957), "Ленин в Польше" (1965), "Ленин в Париже" (1981). Местами это была корыстная эксплуатация темы, игра на том, что правящие коммунистические элиты не смогут отказать в съёмке фильма на такую тему.

Ленинскую тему разрабатывал также кинорежиссёр Михаил Ромм в фильмах "Ленин в Октябре" (1937) и "Ленин в 1918 г." (1939).

В своё время в советском кинематографе был также широко представлен идеальный образ И. Сталина. Он присутствовал в первоначальных вариантах фильмов Григория Козинцева "Выборгская сторона" (1939), "Человек с ружьём" (1939) С. Юткевича, "Ленин в 1918 г." (1939) М. Ромма.

Сталина сначала изображали в фильмах вместе с Лениным, поскольку это придавало ему больший социальный вес. Со временем значимость фигуры Сталина в киноработах повышалась. В картинах Михаила Чиаурели "Великое зарево" (1938), посвящённой очередной трактовке революционных событий, "Клятва" (1946) о советском строительстве, "Падение Берлина" (1949) о Великой Отечественной войне Сталин выходит на первый план. Это же видно в картине "Оборона Царицына" (1942) братьев Васильевых, освещающей события Гражданской войны.

После начала "десталинизации" в 1956 г. эпизоды со Сталиным из картин стали вырезать, фильмы, где невозможно было этого сделать, снимались с кинопроката.

Десталинизация привела к тому, что фигуры руководителей государства и партии в роли героев художественных фильмов больше не появлялись. О них снимались документальные фильмы, которые служили больше пропаганде проводимой партией политической линии, чем увековечиванию личности.

Наряду с "вождями", первое время советский кинематограф активно занимался прославлением героев Гражданской войны. Так, братья Васильевы сняли в 1934 г. фильм "Чапаев". Этот фильм привлёк на сторону большевиков огромное число людей, поскольку придал герою очень привлекательный образ, показал справедливость действий большевиков. В этом же плане на зрителя воздействовали фильмы "Шорс" (1939) Александра Довженко, "Котовский" (1942) Александра Файнциммера и ряд других.

Формирование галереи советских героев продолжилось в работах кинорежиссёра Всеволода Пудовкина. Он снял фильм "Мать" (1926) по рассказу М. Горького о том, как простая женщина приходят в революционную борьбу.

Следующие фильмы Пудовкина были посвящены уже прославлению героев дореволюционного прошлого, как и соответствующие работы Эйзенштейна. Была снята целая серия исторических фильмов: "Минин и Пожарский" (1939), Суворов" (1941), "Адмирал Нахимов" (1946). Разрыв между советским и дореволюционным прошлым в сознании масс начал сокращаться. Такой поворот был вызван необходимостью мобилизовать людей на борьбу за суверенитет советской нации.

Кинорежиссер Александр Довженко снимал художественные фильмы, которые конструировали фантастический образ будущего, в положительном свете представляли текущие политические события. Наиболее удачными из этих фильмов были: "Аэроград" (1935),"Освобождение"(1940), "Битва за нашу Советскую Украину" (1943).

Комедийную линию в советском кинематографе заложил режиссер Григорий Александров. Его первая крупная работа "Весёлые ребята"(1934) опиралась на изученный режиссёром опыт Голливуда и пользовалась большой популярностью у зрителей. Картина создавала привлекательный иллюзорный мир с помощью песен, музыки, танцев, цирковых номеров. Этот иллюзорный мир был весьма далёк от жёстких реалий советской жизни 30-х годов с их тяжёлым трудом на производстве, неустроенным бытом и массовыми репрессиями, но тем более он был востребован.

Эту же линию продолжила комедийная картина Александрова "Цирк" (1936), демонстрировавшая в комедийной форме преимущество социалистического образа жизни над капиталистическим. В 1936 г. на экраны вышла комедийная картина "Волга-Волга", имевшая оглушительный эффект. Менее привлекательным был назидательный фильм "Светлый путь" (1940) о жизни ткачихи-передовицы труда, которую заметило начальство и по достоинству вознаградило. Заодно счастливо сложилась личная судьба героини: она вышла замуж за инженера. Были в фильмографии кинорежиссёра и прямые идеологические заказы, например, антиамериканский фильм "Встреча на Эльбе" (1949).

История со стремительным преодолением всех социальных барьеров оказалась весьма востребованной и в 1947 г. воплотилась в сказочном фильме "Золушка" режиссёра Надежды Кошеверовой. Фильм-сказка предназначался не только для детей, но и для взрослых.

Кинорежиссёр Иван Пырьев также прославился постановками музыкальных комедий, которые продвигали в массы идею "жить стало лучше, жить стало веселее". Наибольшую известность получили его картины «Богатая невеста» (1937), «Трактористы» (1939), «Свинарка и пастух» (1941), «В 6 часов вечера после войны» (1944), «Кубанские казаки» (1949).

Тему трудового подвига советских людей поднимали и создатели некомедийных лент, однако их работы получались не очень убедительными в художественном плане. Среди "производственных" фильмов можно назвать "Большую жизнь" (1940) Леонида Лукова о шахтёрах, "Весну на Заречной улице" (1956) Марлена Хуциева о металлургах, "Девчат" (1961) Юлия Чюлюкина о строителях, "Офицеров" (1971) Владимира Рогова о профессиональных военных. Схематичность фильмов несколько спасает обязательное наличие любовной линии и хорошая игра артистов.

Тема подвига советского народа в ходе Великой Отечественной войны сначала раскрывалась в документальных фильмах. В первый послевоенный период производство художественных фильмов было значительно сокращено из-за серьёзных финансовых проблем и возобновилось только в 1956 г.

Высокой художественной ценностью обладали созданные в этот период художественные фильмы: они не концентрировались на боевых действиях, а раскрывали мысли и чувства человека в тяжёлую военную годину. Среди множества таких фильмов следует отметить "Летят журавли"(1958) режиссёра Михаила Калатозова, "Судьбу человека" (1959) Сергея Бондарчука, "Иваново детство" (1962) Андрея Тарковского, фильмы "Баллада о солдате" (1959) и "Чистое небо" (1961) Григория Чухрая, "Живые и мёртвые" (1963) Александра Столпера.

Героями кинорассказов о войне стали не только воины, но и подпольщики, разведчики. Их судьбе были посвящены фильмы "Молодая гвардия"(1948) С. Герасимова, "Константин Заслонов"(1949) А. Файнциммера.





После войны по новому в кинематографе пошло прочтение роли коммунистов в строительстве советского общества. Герои фильмов "Павел Корчагин" (1957) Александра Алова, "Коммунист" (1958) Юлия Райзмана, "Поднятая целина" (1960) Александра Иванова, "Председатель" (1965) Алексея Салтыкова совершают личный трудовой подвиг, а не подвиг по разрушению старого мира - русского по своему социальному измерению.

Эстафету правдивого изображения войны и героизма советских людей продолжило поколение режиссёров, которые сами не воевали, но глубоко прочувствовали тему. Среди них можно назвать фильмы: "Женя, Женечка и "катюша" (1967) Владимира Мотыля, "Проверка на дорогах" (1971) Алексея Германа, «А зори здесь тихие…» (1973) Станислава Ростоцкого, "Шит и меч" (1967) Владимира Басова, "Белорусский вокзал" (1971) Алексея Смирнова, "В бой идут одни «старики» (1973) Леонида Быкова. Монументальной по изобразительным средствам стала пятисерийная картина "Освобождение" (1972) Юрия Озерова. Отдельно следует упомянуть телевизионный сериал "Семнадцать мгновений весны" (1973) Татьяны Лиозновой, "Иди и смотри" (1986) Элема Климова.

В период после 1956 г, получивший название "оттепель," стал активно работать кинорежиссёр Сергей Бондарчук. Он снял ряд фильмов по произведениям Михаил Шолохова: «Судьба человека» (1959), «Они сражались за Родину» (1975) и «Тихий Дон» (1992). Он также автор фильма-эпопеи "Война и мир" (1965-1966) по роману Льва Толстого и фильма "Борис Годунов" (1986) по пьесе А. Пушкина. Автор обращался в этих фильмах к истории не только советского, но и великорусского народа, находил соответствующие художественные приёмы для отражения общего для них русского духа, проводил линию на преемственность прошлого и настоящего. Идеологическая зашоренность в его картинах была минимальной.

Помимо Бондарчука, к экранизации произведений классической русской литературы обратилось множество советских режиссёров. Через эти картины зрители впитывали культуру великорусского народа. В рамках упомянутой серии можно выделить: "Живой труп" (1952) Владимира Венгерова, "Правда - хорошо, а счастье - лучше" (1952) Сергея Алексеева, "Ревизор" (1950) Владимира Петрова, "Анну Каренину" (1953) Татьяны Лукашевич, "Анну на шее" (1954) и "Княжну Мери" (1950) Исидора Анненского, фильмы Ивана Пырьева "Идиот" (1958), «Белые ночи» (1959), «Братья Карамазовы» (1968). В ряду фильмов этого плана следует назвать также "Хождение по мукам" (1956-1958) Григория Рошаля, «Тихий Дон» (1957—1958) Сергея Герасимова.

Именно образы, запечатлённые в военных фильмах и фильмах поставленных по классическим русским произведениям, сформировали основные черты выросших в послевоенное время советских людей.

После войны советский кинематограф обогатился детективным жанром. Следует назвать фильмы "Дело Румянцева" (1958) Иосифа Хейфица, "Дело "пёстрых" (1958) Николая Досталя, "Дело было в Пенькове" (1958) Станислава Ростоцкого, "Мой друг Иван Лапшин"(1976) Алексея Германа, "Место встречи изменить нельзя" (1979) Станислава Говорухина, "Петровка, 38" (1980) Бориса Григорьева.

Это были не столько рассказы о поисках и арестах милиционерами преступников, сколько размышления о справедливости, правде, совести, чести, долге.

В комедийном жанре после войны успешно работал режиссер Эльдар Рязанов, Он снял великое множество фильмов, среди которых наиболее удачными были: «Карнавальная ночь» (1956), «Девушка без адреса» (1957), «Берегись автомобиля» (1966), «Старики-разбойники» (1971), «Ирония судьбы, или С лёгким паром» (1976), "Гусарская баллада" (1962). На смену этим, чисто развлекательным, фильмам пришли поздние работы с элементами социальной критики - «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Вокзал для двоих» (1982).

В жанре комедии снимал фильмы также режиссёр Леонид Гайдай. Он выпустил запомнившиеся зрителям комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница" (1967), «Бриллиантовая рука» (1969),"12 стульев" (1965), "Иван Васильевич меняет профессию" (1973).

Отдельно следует отметить комедию "Полосатый рейс" (1960) Владимира Фетина.

Эти талантливые фильмы, как и положено комедиям, отвлекали зрителей от течения серых будней, в ненавязчивой форме утверждали сложившийся – советский -- образ жизни. Героями комедий были простые люди, ситуации, в которые они попадали, – типичными, даже при обращении к историческим или фантастическим сюжетам.

Сергей Герасимов попробовал в своих фильмах дать реалистическое освещение современности, однако сделать этого ему не удалось (картины «Журналист» (1967), «У озера» (1969), «Любить человека» (1982). Самоцензура не позволила режиссёру раскрыть драматизм окружающей жизни, и его пришлось заменять надуманными сюжетными решениями.

Более удачным было обращение режиссёров к романтическим и фантастическим образам. Это произошло в таких фильмах, как "Алые паруса" (1960) Александра Птушко, "Прощайте, голуби!" (1960) Якова Сегеля.

Режиссёр Андрей Тарковский также успешно обращался к истории в фильме "Андрей Рублёв" (1966), к фантастике в фильмах "Солярис" (1977) и"Сталкер" (1979).

Новое, во многом мифологическое прочтение темы Гражданской войны дал фильм режиссёра Эдмонда Кеосаяна "Неуловимые мстители" (1967). Это был первый советский боевик, и его просмотрело огромное количество зрителей. Они потребовали снять продолжение и появились фильмы "Новые приключения неуловимых" (1969), "Корона Российской империи, или Снова неуловимые" (1973).

В стиле боевика снял фильмы "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) и "Раба любви" (1975) режиссёр Никита Михалков, а также Владимир Мотыль фильм "Белое солнце пустыни" (1969).

Вопрос о жестокости сторон в ходе гражданского конфликта был в этих фильмах искусно снят погонями, стрельбой, трюками на лошадях.

Неудовлетворенность советских людей окружающей действительностью и нежелание уходить в мифологию нашли выражение в фильме "Восхождение" (1977) Ларисы Шепитько, рассказывающем о предательстве.

Альтернативой такого рода тенденции стали фильмы, умно идеализирующие современную действительность или историю. Примером были фильмы "Я шагаю по Москве" (1964), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979) режисс`ра Георгия Данелии, «Москва слезам не верит» (1981) Владимира Меньшова, "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977), "Несколько дней из жизни И.И. Обломова" (1979), "Пять вечеров" (1978) Никиты Михалкова, "Покровские ворота" (1982) Михаила Козакова. В этом же ряду находятся фильмы Марка Захарова "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Формула любви" (1984).

В 80-е гг советский кинематограф перенял многие западные массовые жанры: катастрофы -- «Экипаж» (1979), боевик на современном материале -- «Пираты XX века» (1980), вестерн -- Человек с бульвара Капуцинов" (1986).

Существует мнение, что причиной духовного разложения советской нации в конце 80-х гг прошлого века стало открытие информации о сталинских репрессиях, о преступлениях большевиков в годы революции,. Но вот фильм Александра Прошкина "Холодное лето пятьдесят третьего" (1987) говорит о том, что о событиях тех лет можно было говорить и не разрушая советскую социальную общность. В это же время появились серии патриотических историко-приключенческих телевизионных фильмов про гардемаринов, снятые Светланой Дружининой. Не подвержена духовному распаду и героиня мелодрамы "Зимняя вишня" (1985) Игоря Масленникова.

Снятый в 1988 г. талантливый телевизионный фильм Владимира Бортко "Собачье сердце" по рассказу Михаила Булгакова представлял собой острую сатиру на большевиков первого периода советской власти. Но это была не разрушительная, а целительная сатира.

То есть сам советский кинематограф был вполне способен нести людям духовные ценности и в условиях снятия жёстких цензурных ограничений.

Однако дать команду на съёмки "исцеляющих" фильмов в советском политическом руководстве было уже некому.

По этой причине появились такие фильмы, как "Маленькая Вера" (1988) режиссёра Василия Пичула. В нём важным было не то, что на экране впервые показали половой акт, который был запрещён к показу в советских фильмах. Киноповествование показало бессмысленность бытия советского человека, чего ранее никогда не было. Герои потеряли общественные идеалы, мир иллюзий их более не привлекал.

Тему безысходности представил и фильм "Интердевочка" (1986) Петра Тодоровского, рассказывающий о несбывшихся мечтах валютной проститутки.

Фильм "Асса" (1987) Сергея Соловьёва повествовал уже о мире преступников, изображал их хозяевами жизни, неподвластными закону. В 1989 г. этот режиссёр снимает фильм «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви", который представляет собой набор абсурдных сцен, заполненных безумными героями.

В 1987 г. на экраны вышел фильм Тенгиза Абуладзе "Покаяние". В нём выведен главный герой, который воплощал в себе черты Гитлера, Муссолини и Берии. Это были уже прямые нападки на социалистический строй. Между тем фильм широко демонстрировался в кинотеатрах, получал престижные награды. Среди советских политиков не нашлось тех, кто мог остановить распространение разрушительных художественных произведений.

В целом Компартия перестала быть носителем привлекательных социальных идеалов и потому не стала уделять внимания инструментам и институтам их донесения до масс советских людей. Воспользовавшиеся этой свободой режиссёры стали живописать негативные стороны жизни, тем самым разрушая социалистический строй, а заодно и общество, в котором они жили.