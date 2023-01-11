Украинцы назвали Чебурашку "оккупантом", швейцарский чиновник обвинён в расизме из-за украинцев

В школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется "оккупантом" -- на изображении зверёк перечеркнут крестом, и тем, кому он нравится, предлагается ехать в Россию.

Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме из-за того, что он указал, что украинские беженцы «в некоторых случаях более требовательны», чем другие мигранты. «Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», — отметил Граф.

Французский журналист и бывший военнослужащий ВС Франции Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, попросил политического убежища и гражданства России. Во время волонтёрских поездок на Украину Боке был свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также инсценировки массовой гибели людей в городе Буче. После того как он начал рассказывать о преступлениях украинских военных, которые видел, ему стали поступать угрозы.



