 

Украинцы назвали Чебурашку "оккупантом", швейцарский чиновник обвинён в расизме из-за украинцев

 

 

В школах Киева появились плакаты, на которых Чебурашка называется "оккупантом" -- на изображении зверёк перечеркнут крестом, и тем, кому он нравится, предлагается ехать в Россию.

 

 

Главу департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерн Гвидо Графа обвинили в расизме из-за того, что он указал, что украинские беженцы «в некоторых случаях более требовательны», чем другие мигранты. «Население испытывает сильное недовольство, когда беженцы ездят на внедорожниках и одновременно получают социальную помощь», — отметил Граф.

 

 

Французский журналист и бывший военнослужащий ВС Франции Адриан Боке, освещающий конфликт в Донбассе, попросил политического убежища и гражданства России. Во время волонтёрских поездок на Украину Боке был свидетелем пыток и убийств российских военнопленных, а также инсценировки массовой гибели людей в городе Буче. После того как он начал рассказывать о преступлениях украинских военных, которые видел, ему стали поступать угрозы.


 

 

 


 

 


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