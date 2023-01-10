В Британии отменили сэра Фрэнсиса Дрейка

Лондонская начальная школа имени Фрэнсиса Дрейка отказалась называться его именем , обвинив своего бывшего кумира в том, что он был работорговцем. Было проведено голосование среди родителей, персонала и даже учеников, в результате чего, как было объявлено, 88% опрошенных высказались за переименование школы. Правда, в дирекцию пришло 89 недовольных писем, где говорилось, что сэр Фрэнсис Дрейк -- национальный герой. Дрейк немало поспособствовал укреплению авторитета Англии в морской торговле, и в конце XVI века командовал английским флотом в его битве против испанской Непобедимой армады -- поражение в этой битве было началом конца испанского владычества на море.

Школа в Лондоне стала не единственным учреждением, избавившимся от имени Дрейка: то же самое сделали отель в Сан-Франциско и школа в Сан-Ансельмо, были демонтированы некоторые его памятники, а в его родном городе Девоне на памятнике поместили табличку, обращающую особое внимание на занятие работорговлей.