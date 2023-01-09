Украинцы используют подростков для диверсий против России

На территории Луганской и Донецкой народных республик было задержано большое количество украинских корректировщиков, в том числе подростки, проходившие обучение в украинских военно-патриотических лагерях. Например, недавно была задержана девочка, которая прошла игру «Сокiл» («Джура») в Северодонецком районе. Она передавала ВСУ координаты перемещения техники.

В Пурдовке на территории оздоровительного лагеря «Лесная сказка» нашли программу военно-патриотической игры «Джура», утверждённой министерством образования Украины. Программа подразумевает борьбу с Россией, а в итогах прописан ожидаемый результат, в том числе тактико-технических действий на местности. На территории лагеря обнаружен муляж, с помощью которого детей тренировали работать с самодельными взрывными устройствами. «Дети в 12 лет у них уже умеют взрывать. Им рассказывали, как нужно замыкать ту или иную систему для подрыва тех или иных вещей».

За период новогодних праздников в Донецке от украинских обстрелов погибли два человека и тринадцать получили ранения, в том числе ребенок. Город подвергся обстрелу 230 раз. В ЛНР за это время один человек погиб, двое получили ранения, в том числе ребёнок.