Жизнь и Бог помогают тем, кто борется за своё добро до конца

Сегодня я узнал, что "украинцы" всё же сдержали своё слово - снесли в русском городе Одессе памятник Суворову и Екатерине Великой...

Горе побеждённым!

А побеждённые в 1921-м году русские потеряли свой город Одессу, "украинизированную" и дерусифицированную большевиками (надеюсь, что скоро мы её себе вернём)...



Сегодня вспомнился эпизод из моего детсадовского детства конца 1970-х. Мы с мамой пошли в свердловский "татарский" гастроном (его директором тогда был татарин, поэтому в народе этот гастроном тогда называли "татарским"), при мне был игрушечный автомат, издававший звуки стрельбы. Пока моя мама стояла в многочасовой магазинной очереди, тянувшейся через весь магазин, выходившей на улицу и продолжавшейся вдоль проезжей части, я ходил вдоль очереди с автоматом, многочисленные мальчишки сначала просили меня дать им мой автомат (чтобы "пострелять"), но я - не давал, тогда они попытались у меня его отобрать. Но я - так и никому из них его не отдал. Одна из женщин из очереди сказала тогда моей маме: "На таких, как ваш сын - вся Россия держится: сам не задирается, и никому ничего не отдаёт, несмотря на многократный перевес сил противников!"



Жизнь мне не раз подтвердила истину, что Жизнь и Бог помогают только тем, кто борется за своё добро до конца и никогда никому ничего своего - не отдаёт!

Вот несколько ярких примеров:

Когда Ельцин раздал всем ваучеры, мы в семье решили продать наши 4 ваучера на рынке. Я поехал на нынок на Вайнера (в Екатеринбурге) и продал там ваучеры. Обратно ехал на троллейбусе. Сошёл с троллейбуса и пошёл дворами до дома. Тут ко мне подвалили трое (слева от меня был длинный дом, один амбал встал впереди меня, второй - справа от меня, третий упёрся в мою спину ножом), видимо они следили за мной от рынка, и потребовали отдать им деньги. Я сказал, что денег - нет, они ответили, что сами видели, как я продавал ваучеры. Тут мы стали проходить рядом с кустами. Я толкнул того, что справа (тот упал) и сиганул вправо, в кусты. Пробежав кусты я увидел, что в соседнем дворе человек заводит машину, я подбежал к машине и запрыгнул на заднее сиденье. Человек увидел, что за мной бегут трое, и дал газу. Отвёз меня за пару кварталов и высадил. Через час я окольным путём дошёл до дома. Грабители не получили от меня ни копейки.



Ещё один яркий эпизод произошёл с моим прадедом более ста лет назад, ещё перед Первой мировой войной. Прадед оставил тройку своих коней на улице, рядом с домом приятеля, зайдя к приятелю попить чая. Пока пили чай у окна, прямо на глазах прадеда трое конокрадов угнали его тройку. Прадед выбежал на улицу и побежал за ворами. Бежал около 10 километров и настиг их у придорожного трактира (видимо, воры думали, что оторвались, и заехали в трактир перекусить). Тройка прадеда стояла у трактира. Прадед ворвался в трактир и избил всех троих воров. Потом он вывернул воровские карманы, забрав у них все деньги, до копейки, сел на свою тройку и уехал домой.



После расстрела большевиками прадеда по оперативному приказу НКВД № 00447 в октябре 1937-го и после Второй Мировой войны мой дед держал колхозный рынок в Казани, все русские колхозники под присмотром моего деда имели доступ там к торговым местам.

Когда мой дед был уже пенсионером, мы с родителями часто приезжали к нему в деревню. Ярко помню один эпизод, был конец лета, мне - лет 5-6. Дед водил меня в поле, показал рожь и сказал: "Это - наша, русская земля, всё вокруг - наша, русская собственность!". Потом мы пошли на лесопилку, и дед приказал работникам лесопилки показать мне, его внуку, как работает лосопилка. Мне любезно всё показали. Все окружающие всегда кланялись деду и снимали перед ним шапки. Мне это - очень нравилось.



В детстве я читал книжку Каверина "Два капитана", к тому же посмотрел многосерийный телевизионный фильм, снятый по мотивам этой книги. И книга, и фильм - мне очень понравились.

У героя Каверина, Сани Григорьева, был девиз: "Бороться и искать, найти и не сдаваться!".

Потом философ Галковский разъяснил, что основу этого девиза Каверин взял у английского писателя, чьи стихи учит наизусть в детстве каждый англичанин. Причём в переводе на русский язык этот заучиваемый каждым англичанином девиз звучит так: "Бороться и искать, найти, забрать и своего никому и никогда - не отдавать!".