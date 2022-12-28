Россиян предупредили о слежке через Телеграм, в Конгрессе США запретили Тик-Ток

Руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов предупредил, что с помощью функции «Найти людей рядом» в Телеграме хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей. C помощью приложения "Вацап" злоумышленники могут собрать о пользователе большой объём информации.

Также мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, а также кражи банковских данных; Степанов посоветовал использовать геолокацию только по необходимости и включить двухфакторную аутентификацию.

Палата представителей Конгресса США ввела для сотрудников запрет на использование приложения социальной сети Тик-Ток на рабочих устройствах. "Аппарат по вопросам кибербезопасности пришел к выводу, что мобильное приложение TikTok несет высокий риск для пользователей из-за целого ряда угроз с точки зрения безопасности", - говорится в разосланном электронном сообщении.

16 декабря директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс заявил, что Тик-Ток представляет угрозу для национальной безопасности США, поскольку китайские власти "имеют возможность" добиваться получения личных данных американских пользователей этой соцсети, а также контролировать то, какого рода материалы в ней размещаются.