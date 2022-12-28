Сотрудничавшая с Россией чиновница поехала навестить дочь и тут же была выдана Украине

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники.

Лариса Котляр эвакуировалась в Россию, но решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. На латвийской границе чиновница была арестована, депортирована на Украину и «тут же в срочном порядке» осуждена на пятнадцать лет за сотрудничество с Россией.

Ранее в городе Берислав Херсонской области застрелили супругов, заподозренных в связях с Россией.

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал ликвидацию образования на русском языке "историческим шагом".



