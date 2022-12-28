 

Сотрудничавшая с Россией чиновница поехала навестить дочь и тут же была выдана Украине

 

Власти Латвии выдали Украине помощницу главы одного из сельсоветов, которую задержали пограничники. 

Лариса Котляр эвакуировалась в Россию, но решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. На латвийской границе чиновница была арестована, депортирована на Украину и «тут же в срочном порядке» осуждена на пятнадцать лет за сотрудничество с Россией.

Ранее в городе Берислав Херсонской области застрелили супругов, заподозренных в связях с Россией. 

 

Президент Латвии Эгилс Левитс назвал ликвидацию образования на русском языке "историческим шагом".


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Латвия ратифицировала договор о границе с Россией
» Договор о границе России и Латвии собираются оспаривать в суде
» На Украине создаЈтся Русская партия
» Сейм Латвии решил одобрить договор о границе с Россией
» Латвия согласилась подписать с Россией договор о границе
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
\

"Большое Поморье" как новая Украина

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В информационной войне у русских осталась неприкрытой спина

Мигрантам упростят получение СНИЛС, Абхазии удвоят квоты в российских вузах

  • 18:24
  • 218

"Злые русские хакеры" опубликовали данные бойцов украинских кибервойск

  • 18:06
  • 236

Россиян предупредили о слежке через Телеграм, в Конгрессе США запретили Тик-Ток

  • 17:58
  • 295

В России не хватает токарей, дворников и врачей

  • 17:27
  • 231

Сотрудничавшая с Россией чиновница поехала навестить дочь и тут же была выдана Украине

  • 16:53
  • 258
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru