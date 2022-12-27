Казус Пилипенко: пацифистам на выход

Экономист Владислав Иноземцев на сайте обновленного «Эха» пишет о смене руководства Федеральной палаты адвокатов.





«В конце прошлой недели … на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России многолетний её президент Юрий Пилипенко, занимавший этот пост с 2015 г., не был переизбран на очередной срок. (примечательно, что ещё утром 15 декабря он, как президент палаты, направил письмо руководителю Совета адвокатских палат и юридических обществ Европы Дж.Макгиллу письмо с выражением озабоченности ситуацией с защитой законных прав россиян в европейских странах)».





Иноземцев отмечает, что Пилипенко — «опытнейший юрист», который, казалось бы, «искусно руководил профессиональной организацией адвокатов, умело стачивая любые "острые углы" во взаимодействии адвокатского сообщества и власти, и в то же время демонстрируя готовность самостоятельно принимать важные для адвокатуры решения, не дожидаясь инициатив Минюста и Кремля».





«Ещё в апреле 2019 г. руководство ФПА провело на Всероссийском съезде адвокатов резолюцию, разрешающую дисциплинарное преследование адвокатов "за противодействие представителям управляющих органов адвокатского самоуправления", в 2021-м инициировала изменения в Кодекс профессиональной этики адвоката, а летом этого года ничем не воспротивилась тому, что по иску прокуратуры был ликвидирован Профсоюз адвокатов России, существовавший с 1999 г. В своём недавнем поздравлении по поводу юбилея Минюста Ю.Пилипенко радовался, возможно и не без иронии, что в министерстве наконец-то "собралась настоящая команда профессионалов", "относящихся к порученному делу не только с ответственностью, но и с любовью". Всё это происходило на фоне десятков резонансных дел, связанных с лишением многих принципиальных защитников статуса адвоката и преследования адвокатов лиц, находящихся под следствием по политическим мотивам (последовательное возбуждение уголовных дел против двух адвокатов, защищавших арестованного в 2020 г. И.Сафронова является беспрецедентным даже для России случаем)».





По мнению Иноземцева, лояльность подобного рода не является больше достаточным условием для сохранения своего поста – «особенно если ты не поддерживаешь с первого дня "спецоперацию" в Украине (а Ю.Пилипенко был в числе тех, кто наряду с уважаемыми российскими юристами Г.Резником, В.Клювгантом, Е.Авакян, К.Добрыниным поставил свою подпись под пацифистским обращением».





«В этом сюжете, замечу я, есть момент, из которого наша либеральная общественность должна извлечь урок: её долгая борьба с ФПА как "сервильной организацией", сейчас представляется ошибочной – прежде всего потому, что мешала консолидации тех сил, которые во многих случаях стремились отстаивать независимость адвокатуры и возможность самоорганизации адвокатского сообщества в стране (пусть даже, как сейчас очевидно, безуспешно)», — завершает свою мысль Иноземцев.





И что характерно и что обращает на себя внимание, так это то, что и сегодня, в эпоху мобилизации, российская адвокатура в лице ФПА не утратила рабочих контактов с европейскими коллегами и состоит с ними в официальной переписке. При этом Пилипенко решает и конкретные проблемы, скрытые за вынужденными пробелами в письме в Европу, и общие вопросы, касающиеся юридической защиты россиян за рубежом. В том числе тех, кто скрывается от СВО. Все это не может не вызывать раздражения, как у тех, кто «за», так и тех, кто «против». У условного Фейгина (признан в России СМИ-иностранным агентом) и условного Коца. Но не исключено, что такая позиция адвокатов, демонстрирующих приверженность «нормальности», практически отсутствующей сегодня по обе стороны от линии соприкосновения, спустя некоторое время будет признана наиболее адекватной. Или не будет, но последнее практически исключено, ибо все СВО заканчиваются переговорами и миром. А пока миротворцам, — на выход.