 

США передадут активы россиян Киеву, Москва не видит прогресса "зерновой сделки"

Сенат США проголосовал за включение в проект бюджета поправок, которые позволяют конфисковывать и продавать замороженные активы бизнесменов из РФ в пользу Украины. 

В ноябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обещала некие "соответствующие меры в ответ", если дело дойдёт до конфискации замороженных активов россиян или государственных резервов. 

 

Меморандум Россия-ООН по сельскохозяйственному экспорту (в упрощённом понимании известен как "зерновая сделка") по-прежнему реализуется односторонне: Москва не возражала против продления вывоза украинского продовольствия из портов Одессы, Южного и Черноморска ещё на полгода (до 18 марта 2023 года), однако это практически не помогло российскому сельхозэкспорту, "не запущена и перевалка аммиачного сырья для производства удобрений из Южного, пункт о которой прописан как в "черноморской инициативе", так и в Меморандуме Россия-ООН". 

"Несмотря на декларируемые западниками, в том числе европейцами в рамках принятия 9-го пакета антироссийских санкций, изъятия для продовольствия и удобрений, российские производители и поставщики продолжают сталкиваться с блокированием банковских платежей, запретительными ставками страхования и отказом в доступе в порты".

 

 


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APN.ru