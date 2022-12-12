СБУ расстреляла 20 херсонцев за помощь России, ранен замгубернатора Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла в Бериславе, на теперь подконтрольной Киеву части Херсонской области, двадцать человек из числа "сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения". Согласно полученным данным, сейчас СБУ готовят съёмку извлечения тел расстрелянных, чтобы представить их как «жертв российских репрессий».

Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля, его водитель погиб на месте.

Сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел. Чиновник доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.