 

СБУ расстреляла 20 херсонцев за помощь России, ранен замгубернатора Херсонской области

Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла в Бериславе, на теперь подконтрольной Киеву части Херсонской области, двадцать человек из числа "сотрудничавших с Россией летом — осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения". Согласно полученным данным, сейчас СБУ готовят съёмку извлечения тел расстрелянных, чтобы представить их как «жертв российских репрессий».

 

 

 

Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк ранен в результате подрыва автомобиля, его водитель погиб на месте. 

Сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел. Чиновник доставлен в больницу в состоянии средней тяжести. 


 

 


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