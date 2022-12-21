 

Численность ВС РФ вырастет до полутора миллионов

 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что численность Вооруженных сил предлагается увеличить до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту - до 695 тыс. человек.

Планируется изменить возрастные рамки: увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет, кроме того -- "обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу". В 2023 году, по словам Шойгу, планируется продолжение СВО "до полного выполнения задач". 

В то же время, по словам президента РФ Владимира Путина, "мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики", а по словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, тема второй волны мобилизации "ни разу не поднималась, не обсуждалась, ее сегодня нет вообще в повестке". 


 

 

 


 


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APN.ru