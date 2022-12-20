Политтехнолог-галерист Марат Гельман объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан иноагентом по решению Минюста). Статья Уголовного кодекса, которая ему вменяется, не уточняется. Отмечается, что у Гельмана есть гражданство Израиля.

В 1995 году Гельман вместе с Глебом Павловским создал "Фонд эффективной политики" и участвовал в проведении политических кампаний (в том числе предвыборных президентских и СПС).

С 2001 года работал в команде политтехнологов Виктора Медведчука.

В 2008 году возглавил Пермский музей современного искусства, деятельность которого расценивалась (например, представителями Русской православной церкви) как русофобская.

В 2010 году в сотрудничестве с партией "Единая Россия" создал ассоциацию "Культурный альянс".

С 2014 года живёт в Черногории.



