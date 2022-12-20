 

Политтехнолог-галерист Марат Гельман объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск галериста Марата Гельмана (признан иноагентом по решению Минюста). Статья Уголовного кодекса, которая ему вменяется, не уточняется. Отмечается, что у Гельмана есть гражданство Израиля.

В 1995 году Гельман вместе с Глебом Павловским создал "Фонд эффективной политики" и участвовал в проведении политических кампаний (в том числе предвыборных президентских и СПС).

С 2001 года работал в команде политтехнологов Виктора Медведчука. 

В 2008 году возглавил Пермский музей современного искусства, деятельность которого расценивалась (например, представителями Русской православной церкви) как русофобская.

В 2010 году в сотрудничестве с партией "Единая Россия" создал ассоциацию "Культурный альянс".

С 2014 года живёт в Черногории.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В рабочем кабинете Марата Гельмана в пермском Музее современного искусства проходят обыски
» Ахтунг! Гельман!
» Блок Глазьева растраивается
» Место Бориса Березовского занял Марат Гельман
» Быков отлучил Гельмана от тела
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Основной документ без основного народа. Беседа о советско-российской Конституции

Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Политтехнолог-галерист Марат Гельман объявлен в розыск

  • 13:09
  • 125

Белгородскую область начали обстреливать из "Хаймарсов"

  • 12:56
  • 145

В Иркутске предложили выявлять украинских шпионов словами "Башкортостан" и "Сыктывкар"

  • 06:26
  • 278
Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Что позволено Юпитеру, то позволено и украинцу. Но почему?

Белгородский губернатор заявил о неэффективности системы оповещения об обстрелах

  • 12:14
  • 386

Такер Карлсон стал самым влиятельным журналистом в США

  • 12:08
  • 416
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru