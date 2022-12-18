За десять минут на Донецк обрушилось сорок ракет из "Града"

Вооруженные силы Украины в воскресенье около полудня выпустили по Донецку сорок ракет из БМ-21 «Град» в течение десяти минут. Обстрел вёлся из населённого пункта Георгиевка, ракеты упали на Петровский район, расположенный на западной окраине города.

Накануне, 17 декабря, в центре Донецка прозвучало не менее десяти взрывов, один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь».

В настоящее время начался новый обстрел центра города, в том числе снаряды падают возле республиканского травматологического центра.

Пленный украинский артиллерист, принимавший участие в обстреле Донецка, заявил, что у украинских офицеров нет сомнений в необходимости стрельбы по городу.



