 

Европарламент признал голод 1932-33 гг. "геноцидом украинского народа"

Европарламент признал голод 1932-1933 годов на Украине "геноцидом украинского народа". Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались. «Европарламент признает голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания», — сказано в заявлении.

Депутаты Европарламента призвали мировую общественность последовать их примеру. Ещё раньше, в ноябре, такую же резолюцию принял Бундестаг Германии. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Европарламенте приняли резолюцию о наказании России за Украину
» Украинская монополия на Голодомор не признана мировым сообществом
» Президент Украины подписал закон о признании голодомора геноцидом
» Голодомор не был этническим геноцидом украинцев
» МИД Украины: Голодомор - это геноцид 30-х годов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Телевидение и корень зла

Телевидение и корень зла

Хроника объявленного разрушения

Хроника объявленного разрушения

В ожидании Нового года

В ожидании Нового года

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Донецк погрузился в ад: ВСУ бьют по центру города

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Выставка художников Донбасса открылась в Москве

Андрей Пинчук: На Донбассе, чтобы победить, надо наступать широким фронтом, а не действовать локально

Андрей Пинчук: На Донбассе, чтобы победить, надо наступать широким фронтом, а не действовать локально

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Европарламент признал голод 1932-33 гг. "геноцидом украинского народа"

  • 20:49
  • 314

Глава Роспотребнадзора рассказала, как "омикрон" переломил ковидопандемию

  • 20:38
  • 290

Главу Минприроды Киргизии заставили прекратить выступление на русском языке

  • 18:28
  • 311

Мигрант из Узбекистана получил за изнасилование жительницы Новосибирска 4 года

  • 18:24
  • 322

Украинцы нанесли по центру Донецка самый массированный удар за последние 8 лет

  • 18:19
  • 293

Британский кембриджский словарь теперь считает, что пол человека не определяется при рождении

  • 22:05
  • 565
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru