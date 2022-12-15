Европарламент признал голод 1932-33 гг. "геноцидом украинского народа"

Европарламент признал голод 1932-1933 годов на Украине "геноцидом украинского народа". Резолюцию поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, еще 17 воздержались. «Европарламент признает голодомор геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосознания», — сказано в заявлении.

Депутаты Европарламента призвали мировую общественность последовать их примеру. Ещё раньше, в ноябре, такую же резолюцию принял Бундестаг Германии.



