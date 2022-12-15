 

Глава Роспотребнадзора рассказала, как "омикрон" переломил ковидопандемию

 

Штамм коронавируса "омикрон" стал переломным моментом в ковидопандемии, поскольку, хоть и был более заразным, привёл к менее тяжёлому течению заболевания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Омикрон" за четыре недели распространился по всему миру, стал доминирующим и вытеснил штамм "дельта".

Эпидемиологи, выступавшие против локдаунов и других масштабных ковидорегуляций (Мартин Куллдорф, Сушарит Бхакди, а также вакцинолог Геерт ванден Боше), давали такой прогноз уже весной 2020 года, напоминая, что, по мере распространения в популяции, вирус становится всё менее опасным. 

В январе 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин требовал от глав российских регионов и Минздрава всячески препятствовать распространению штамма "омикрон".  

Сейчас, несмотря на очевидно значительно более лёгкое течение болезни, некоторые российские регионы всё равно вводят масочный режим "в медицинских и социальных учреждениях".




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