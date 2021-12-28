"Омикрон" почти не вызывает воспаление лёгких, но даёт иммунитет к более тяжёлой болезни

чаще имеет тенденцию закрепляться на рецепторах, расположенных в верхних дыхательных путях, тогда как вариант "дельта" и другие варианты оккупировали рецепторы, расположенные в нижних дыхательных путях, глубоко в легких".

Таким образом, подтверждается исследование учёных Университета Гонконга о том, что шанс получить пневмонию от "омикрона" очень невелик.

В ЮАР у переболевших омикрон-штаммом коронавируса выявили повышенный в 4,4 раза иммунитет к дельте (вызывающей более тяжёлое течение болезни), по сравнению с теми, кто не был инфицирован. Об этом заявили учёные Алекс Сигал и Хадиджа Хан: "Есть все основания полагать, что омикрон-штамм укрепит иммунитет человека по отношению к варианту дельта и снизит его способность повторно инфицировать людей".

Отмечается, что у большинства граждан ЮАР заболевание, вызванное омикрон-штаммом, проходит в лёгкой форме и не приводит к госпитализации.

Тем не менее в Германии из-за омикрона устрожают ковидорегуляции во всех землях, что уже вызвало многотысячные протесты; в России правительство продлевает ковидные доплаты медикам на 2022 год (128,5 млрд рублей за первое полугодие), а спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывает вакцинировать 100% населения.