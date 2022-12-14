Хроника объявленного разрушения

«В случае длительного прекращения поставок русского газа, глобальный спрос на СПГ рискует привести к суровым эндемическим дефицитам повсюду в мире. … Евросоюз будет испытывать хронический недостаток природного газа и хронический дефицит природного сжиженного газа, а также окажется втянутым в жёсткую конкуренцию за его обеспечение между импортирующими странами на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды».





К таким неутешительным, но однозначно сокрушительным выводам, на фоне старательно раздуваемой в прессе "перемоги санкций над Россией" пришли эксперты очередного мозгового центра "The Shift Project", опубликовавшие несколько дней назад свой скорбный доклад, отголоски которого подхватила даже одна из политкорректнейших французских газет "Le Monde".





С трудом прорываясь сквозь фанфары уже объявленных побед над шкурой так и не убитого медведя, удручённые эксперты прежде всего стараются донести до широкой публики с минимумом экономических познаний ту простую и невыносимую истину, что речь идёт вовсе не о временных трудностях.





Согласно официальным прогнозам, 40% всех газовых нужд Евросоюза на 2025г до сих пор не покрыты никаким конкретным обеспечением, но оставлены на "неопределённые источники". Проще говоря, вместо формулировки "где брать, не знаем", европейское планирование решило категорически перейти на известное русское "авось" и "живы будем, как-нибудь проживём".





Коварный рапорт «мозговой фабрики» упоминает также и другую побочную неприятность, а именно: даже в случае нахождения регулярного и во всех отношениях доступного источника поставок СПГ, Евросоюзу придётся спешно решать задачи с его доставкой, транспортировкой и употреблением, учитывая полную неприспособленность всех газовых структур к этому виду топлива в настоящий момент.





Из всех проанализированных аспектов, «мозговая группа в танке» делает исключительно неутешительные выводы: во-первых, это некрасиво, во-вторых, надолго, в третьих - целые отрасли евро-промышленности окажутся под реальной угрозой. И наконец, если всего предыдущего мало, Евросоюзу следует готовиться ещё и к промышленной войне за энерго-ресурсы, непосредственно между евро-союзниками.





Ясное дело, что при таком раскладе, ни одна центральная газета не решилась затевать полемику, кроме неожиданно прыткой "Le Monde", рискнувшей опубликовать тревожные данные, только ради рикошета в сторону России (в духе, посмотрите, куда ведут Евросоюз всё те же клятые Сусанины!..)





Меж тем, 7 декабря, Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет анти-российских санкций, с уже классической формулировкой: "Мы на стороне Украины и заставляем Россию расплачиваться за свою жестокость!" (цитата дословная).

Пока Россия расплачивается, саму Урсулу фон дер Ляйен буквально атакуют ещё не попавшие под санкции дроны новых евросоюзных скандалов, удачно затмевая так и не прояснённое разбирательство с её личным участием в подписании контрактов с "Пфайзер", во времена недавней пандемии, до сих пор висящее Дамокловым мечом над её и без того «незапятнанной» репутацией.





Новый гром средь ясного неба ещё не доказал участие Катара в откатах вице-президенту Европарламента, гречанке Еве Кайли, но уже получил название "Катаргейт".





Все комментарии официальных евросоюзных лиц в данный момент сводятся к одной общей конфузливой формулировке : мы всё проясним и всё образуется, не стоит обобщать, ибо не время для мелких разногласий, когда идёт война с Россиею - священная война!





Всё больше аналитиков, однако, всё громче заявляют, что на этот раз евросоюзному руководству придётся попотеть более обычного, чтобы разъяснить народам эту новую "сову", вкупе со всеми предыдущими. И особенно - вкупе со всем происходящим. Как то, вышеупомянутые прогнозы, ужасающие реалии нелегальной миграции, политические скандалы с вмешательством американских «консалтинговых фирм» (как, например, во Франции, непосредственно при участии президента Макрона и кабинета «McKinsey») и ещё много другого, столь же ёмкого и интересного.





На таком насыщенном фоне, пакет с пакетами анти-российских санкций вполне себе может затеряться в бурлении демократических «побед», поэтому, чтобы этого не случилось, президент Макрон только что, на парижской конференции, лично заверил прессу, а через неё и почтенную публику, что Франция, как и Урсула, остаётся бок о бок с Украиной, которой евросоюзники непременно вышлют ещё более миллиарда евро на разные нужды, до победного конца.

И главное - прямо сейчас начнут снабжать Украину обогревателями, генераторами и светодиодами, а также "помогут в починке разрушенных инфраструктур".





Срочный опрос газеты "Фигаро", однако, показывает, что непосредственно на момент этой исторической парижской конференции, уже только 56% французов одобряют действия Франции в поддержку Украины, остальные против.

Если вспомнить, что ещё несколько месяцев назад, количество французов, готовых «одобрять действия собственного правительства в отношении Украины» обозначалось цифрой, близкой к 80%, - то, пожалуй, с выводами по текущей ситуации можно не напрягаться.





Дальше только попкорн.





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