В ожидании Нового года

Окопчик… Перископчик… Информационное поле…

В поле стало пустовато. С фронта особо важных новостей давненько не слыхать. Украинская сторона, похоже, уже не может развивать «контрнаступ», поскольку и так слишком много израсходовала живой силы и техники на свой прорыв на Харьковщине и Херсонщине. А российская сторона еще не может перейти в полноценное наступление, поскольку из 300 тысяч мобилизованных на фронт отправлено пока только 70 тысяч, а этого слишком мало для серьезного броска. Идет медленная перегруппировка, баланс сил постепенно меняется в нашу пользу, но до перелома еще ох, как не близко.





Некоторые возлагают надежды на холодную зиму, в условиях которой разгром энергосистемы Украины сыграет-де решающую роль. Не думаю. Украинцы, как в Гражданскую и в Отечественную, будут отапливаться паркетом, мебелью, книгами, но перетерпят до весны. Терпеть они умеют не хуже нас. Конечно, хорошо, что Путин разрешил Суровикину нанести урон по украинским электросетям, от которых питаются, в том числе, железные дороги. Но это не принудит Зеленского и компанию к капитуляции, а ведь нам нужно именно и только это, а не что-то иное. Главное дело: не перебиты все транспортные артерии, по которым украинцам поступает оружие с Запада. И не бьют наши «калибры» по украинским главным штабам. А без этого перелома не видать.





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В связи со сказанным, основные события сейчас происходят, по-моему, подальше от фронта: в Польше, Венгрии и Галичине, которая, возможно, тоже вскоре станет частично Польшей, а частично Венгрией. А частично – чем черт не шутит – Румынией и Белоруссией.

О том, что такой сценарий давно готовится в указанных странах, в Москве говорят весьма ответственные и информированные люди. Так, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин 30 ноября сообщил в интервью РИА «Новости» об усиленной подготовке Польши к аннексии земель на западе Украины: «Поступающая в СВР России информация свидетельствует о том, что Варшава форсирует подготовку к аннексии западноукраинских земель: территорий Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины». А в апреле с.г. он же рассказал о том, что переговоры на этот счет Варшава уже давно ведет с администрацией Белого дома. Самое главное: глядя на успешное легитимное присоединение Россией четырех бывших областей Украины посредством референдума, польское руководство надеется повторить этот номер на Западной Украине и тоже рассчитывает на успех. Поскольку такой референдум может гарантировать галичанам спасение от войны. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев полагает, что «за этим решением стоит согласие Вашингтона и Брюсселя» и что в случае успешного референдума Евросоюз профинансирует оккупацию Украины Польшей.





Кстати, лично Владимир Путин на последнем заседании Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека тоже заявил, что в Варшаве «спят и видят» возможность забрать у Украины западные территории, которые отошли к СССР после Второй мировой войны. Правда оценку этому он не дал и свое видение перспектив проекта не обрисовал.

Что ждет Западную Украину? Кто и как ее станет делить? Пока что четко вырисовываются такие претенденты:

1) Польша – на области, указанные Нарышкиным, а также, полагаю, частично на Волынь (по старой памяти и в силу жажды реванша);

2) Венгрия на Закарпатье, где для этого есть определенные исторические основания;

3) Румыния на Черновицкую область (аналогичные претензии);

4) Белоруссия на Волынскую и Ровенскую области, поскольку часть оных (если смотреть по довоенным картам) и так ей уже принадлежит.

Консенсуса в данном вопросе пока что, по-видимому, уже достигли поляки и венгры. Об этом красноречиво свидетельствут такие, например. факты.





Во-первых, на днях, 5 декабря в посольство Польши в Будапеште по приглашению посла Себастьяна Кенчека прибыли 13 представителей вновь созданной Венгерско-польской группы дружбы. Делегация была вполне представительной, в ней приняли участие большинства партий Венгрии, в том числе лидер ультраправой партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи. С польской стороны, помимо посла, участвовала заведующая политико-экономическим отделом Катажина Ратайчак-Сова. Следует полагать, на встрече обсуждался именно вопрос полюбовного раздела Западной Украины, поскольку по ее итогам венгерский националист Тороцкаи написал в соцсетях: «Встретимся снова на польско-венгерской границе!» – и прикрепил фотографию 1939 года с Ужокского перевала, где польские и венгерские пограничники пожимают друг другу руки (в то время граница проходила именно там). То есть, миру открытым текстом поведали о том, что скоро все будет, как до Второй мировой войны. Определенные политики на Украине и даже в самой Польше попытались из данных фактов раздуть политический скандал, но…





Во-вторых, венгерский премьер-министр Виктор Орбан, как раз после вспыхнувшего скандала, демонстративно явился на футбольный матч, в котором участвовала венгерская сборная, в броском шарфе, на котором все увидели карту Великой Венгрии. Той самой, в состав которой входили некоторые территории современной Украины.

Кстати, венгры составляют 12 % населения Закарпатья – до 100 тысяч из них уже имеют венгерские паспорта. И официальный Будапешт уже не раз возмущался культурно-языковыми притеснениями соплеменников в Закарпатье со стороны украинских неонацистов-бандеровцев. Так что у Венгрии уже есть и благовидный предлог: защита украинских венгров от этноцида. Обращает на себя внимание: 24 мая с.г. венгерский парламент принял 10-ю поправку к Конституции, расширяющую основания для введения режима чрезвычайного положения. Которое теперь может осуществляться и в случае вооруженных конфликтов, войн или гуманитарных катастроф, происходящих в соседних с Венгрией странах, которые создают или могут создать угрозу для венгерского народа. И это не пустые разговоры: Венгрия собирает свои войска на украинской границе.

Аналогичным образом, похоже, раскидывают умом и власти Румынии, претендующей, помимо Молдавии, также на Черновицкую область Украины, где румынские паспорта имеются уже у очень многих. Как говорится, хотеть не вредно.





Напомню, что в свое время руководитель и главный атаман Украинской народной республики Симон Петлюра, предвидя свой разгром от большевиков и готовя себе платформу для отступления, передал Западную Украину Польше, не спросив своих соратников. Так Галичина, до Первой мировой войны принадлежавшая Австро-Венгрии, оказалась польской. Сейчас, похоже, точно такой же трюк готовит Зеленский, которому тоже ведь надо будет куда-то бежать, где-то прятаться. И он, похоже, тоже не слишком считается с мнением своих политических подельников.





Вот почему реальные возможности для захвата Галичины у поляков уже имеются. Ведь поляки при Зеленском официально, по закону, получили возможность занимать места в правительстве Украины, вести здесь бизнес, покупать украинские фабрики и заводы, землю и т.д. Да и основную массу украинских беженцев принимает тоже Польша, тем самым предусмотрительно покупая их лояльность. И самое главное: основной контингент наемников, воюющих за Украину против России, – это тоже поляки. Они вообще на фронте рулят, в том числе и украинцами. Через Польшу идут на Украину составы с оружием, боеприпасами, энергоносителями и т.п. Ее роль в войне максимально велика. И Украине придется за это рано или поздно заплатить.





Но вот что в самом деле интересно: как те силы, которые сегодня вертят Украиной (я имею в виду не Запад, а местных украинских националистов, бандеровцев), относятся к возможной оккупации «неньки-лельки», причем именно своего собственного гнезда – эпицентра бандеровщины, со стороны нынешних союзников?

Официальный Киев заявил громкий протест по поводу демарша Тороцкаи, назвав его позицию «неприемлемой». Но дальше этого не пошел. А ведь в случае перехода Галичины под юрисдикцию Польши, культу Бандеры и бандеровщины там придет скорый конец. Бандера для поляков – враг, однозначно. А еще, чего доброго, начнется процесс по поводу Волынской резни, и поляки припомнят украинцам о-очень многое… Неужели бандеровцы, набравшие за последние тридцать лет огромный потенциал, в том числе военный, будут с этим мириться? Не развернут партизанское движение, на этот раз уже не против русских, а против польских (венгерских, румынских, белорусских) оккупантов? Что-то я не верю в их смирение и готовность расстаться с незалежной и самостийной – да еще и наиболее националистической частью Украины!





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Что я думаю по поводу всего вышесказанного? На мой взгляд, вход поляков на Западную Украину абсолютно соответствует нашим интересам. Считаю, что наша тайная дипломатия должна активно продвигать такой вариант: Польша прекращает всякую поддержку Украины в войне, а мы гарантируем, что не станем противодействовать аннексии.

Надо ясно понимать: нам Галичиной все равно уже не владеть ни за что и никогда. Значит, надо разменять ее наиболее выгодным для нас способом, пока есть такая возможность. И пусть потом укронацисты с поляками разбираются сами.

Тем более нам не владеть Закарпатьем. Просто не дотянемся. Конечно, жалко закарпатских русинов, придется потом их поддерживать культурно и организационно, качать права за них в ООН и т.д. А можно заранее выговорить для них у Венгрии особые права в обмен на невоспрепятствование аннексии. Но это все вопросы тактики, а стратегия должна исходить из реальных приоритетов и возможностей.





В чем же должна быть такая стратегия? Я – среди тех, кто исповедует идею раздела Украины на три части. На мой взгляд, было бы неправильно вовсе лишить украинцев (есть такой народ) права на свою государственность. Так что какая-то Украина со столицей в Киеве, пусть подконтрольная нам, должна остаться. Нам ведь все равно понадобится буферное государство вместо прямой границы между польской Галичиной и Россией. Это, во-первых.

Во-вторых – мы не можем физически уничтожить всех бандеровцев, в каковых сегодня превратилось большинство украинцев. А вновь в малороссов их уже не переделать, не перевоспитать. Сегодняшние многие украинцы, хоть и бандеровцы в душе, но не все придерживаются крайних позиций, это показал референдум на освобожденных территориях. Но тех, что все-таки придерживаются, уже слишком много, чтобы просто стереть их с лица земли: это будет трактовано как геноцид. Что же с ними делать, куда их девать? Мой ответ: их следует изолировать в отошедшей полякам Галичине, состоящей из нынешней Западной Украины за вычетом части Закарпатья (отошедшей Венгрии), части Черновицкой области (отошедшей Румынии) и части Ровенской и Волынской областей (отошедших Белоруссии). В этом случае оставшаяся наибольшая часть «свидомых» украинцев-бандеровцев автоматически переключится на разборки с новыми-старыми соседями-врагами, и яблоки раздора между западенцами – и венграми, румынами и поляками отвлекут их от русско-украинской войны. А нам того и надо.





Глава СНБО Украины Данилов заявил не так давно, якобы претензии Польши на Калининград помогут Киеву противостоять России. Может быть. Но тогда точно так же претензии поляков на Львов помогут Москве противостоять Украине, не правда ли?

Что до Левобережья с Новороссией, то судьбу последних (от Харькова до Тирасполя) я вижу, конечно, в составе России. Потому что если Новороссию предоставить самой себе, дав ей суверенитет и собственную государственность, то пройдет пара поколений – и мы получим новую, "новоросскую" этническую идентичность, отдельную от русской и не пророссийскую-прорусскую, и все начнется сначала, согласно теории этнополитики, разъясняющей механику этногенеза.





Мне кажется, перечисленные решения могли бы идеально лечь в основу нашего замирения с Польшей и НАТО, без чего окончание войны невозможно. Совершенно не вижу, почему бы на выгодных условиях не поторговать с Венгрией, Румынией и Польшей частями Западной Украины. Закулисно, разумеется.





При этом можно рассмотреть и такой вариант. Не отдавать натовцам Западную Украину целиком, а пообещать по итогам войны Венгрии часть Закарпатья, Румынии – часть Черновицкой области, а Польше – часть Волынской области и старопольские города Дрогобыч, Самбор, Мостиску и Яворов. Нам ими все равно никогда уже не владеть, для нас все это – не цена. Но Львов при этом не отдавать! Оставим полякам возможность вечно и тщетно мечтать о нем, точить на него свои зубы. Пусть будет у западенцев-бандеровцев свое государство Галичина, и пусть у них будет вечное яблоко раздора с соседями, от которых они будут чувствовать угрозу, к которым будут иметь территориальные претензии. Тогда эта антирусская Галичина станет поскромнее и переключит хотя бы отчасти свою агрессию в другом направлении; это заметно ослабит ее. А у венгров, румын и поляков в скором времени после того добавится много головной боли, и им будет не до нас, русофобию придется умерить. Смогут ли они в подобных обстоятельствах, когда на Западной Украине их станут ненавидеть как захватчиков, преобразовать галичан в таран против России? Станут ли вооружать Галичину? Вряд ли, ведь это оружие может обернуться против них самих.





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Ну, хватит об Украине, есть и домашние важные новости.

17 ноября обнародован указ Владимира Путина, которым внесены важные изменения в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ. Прямо сказать, произведена чистка этого заметного консультативного органа. Из него вылетело десять человек, в том числе весьма знаковые личности, которых давно пора было гнать поганой метлой из верхнего слоя политической атмосферы. Таковы на мой лично взгляд: член президиума Николай Сванидзе (журналист и историк, возглавлял в совете постоянную комиссию по политическим правам), журналистка Екатерина Винокурова, профессор МГУ Александр Асмолов, правозащитник Игорь Каляпин, экс-завкафедрой новых медиа и теории коммуникаций журфака МГУ Иван Засурский (он, кстати, еще в мае покинул Россию) и др. Все они, по моему мнению, представители пресловутой пятой колонны в нашей стране, все они публично высказывались критически относительно СВО на Украине. Вместо них пришли другие десять человек, но об этом не сейчас. Хочется надеяться, что осознание необходимости чистить российский политический класс пришло, наконец, к руководству страны всерьез и надолго, и эта полезная практика продолжится.





Еще несколько новостей также касается отдельных персоналий.





В СМИ широко рекламируется возвращение в Россию из американской тюрьмы оружейного барона Виктора Бута – скажите, какая победа! Бут – не невинная овечка, ни за что ни про что запрессованная пиндосами, а один из крупнейших в мире теневых торговцев оружием. Не более, но и не менее того. Тот факт, что его обменяли на американскую наркокурьершу, черную лесбиянку и активистку ЛГБТ, указывает, по-моему, на его истинную человеческую цену. Перед обменом Бута помиловали, и ему не придется досиживать свой срок в России. Вернется к прибыльному бизнесу? Наш омбудсмен Москалькова заявила, что ее и всех, кто следил за судьбой россиянина, переполняет теперь чувство радости. Но я ее экзальтации не разделяю. Вся эта история, на мой взгляд, предназначена только для отвлечения россиян от актуальной повестки.





А вот объявление в розыск журналиста и блогера Андрея Караулова – это дело другого рода. Это фигура неоднозначная, интересная, в чем-то знаковая. Сам он подает эту историю, естественно, как трагический факт преследования Свободы Слова (вот так, с большой буквы). На мой взгляд, подоплека сложнее, хотя и такой мотив в ней присутствует. С тех пор, как А. Громов и С. Кириенко, отвечающие в АП за телевидение и интернет, выкинули Караулова из кремлевского пула и лишили доступа к центральным СМИ, он сильно изменился. В журналистской среде говорят, что он вначале долго умолял имярек не абортировать его, такого лояльного… Но потом, когда надежд не осталось, резко изменил курс, ушел в автономное плавание и начал при любой возможности наотмашь бить по этим двум своим недругам в Кремле. По правде говоря, есть за что. Но далее, чтобы удержаться на плаву, зарабатывать хорошие деньги и содержать штат помощников, Караулов прибег к испытанному средству: погоне за сенсациями. Экологические катастрофы, провалы в промышленной и сельскохозяйственной политике, коррупция и казнокрадство в гомерических размерах – все это в достатке можно обнаружить в России, и все это – пища для хорошего журналиста, всегда подобного стервятнику. Таков его хлеб. За многие разоблачительные репортажи и интервью стоит сказать Караулову большое спасибо. Но он слишком о себе возомнил – и дал маху. Он стал применять излюбленную тактику гиены: кусать охромевших и больных львов. Зачем? Ну, это понятно каждому, кто читал басню Крылова «Слон и Моська». Так, Караулов жестко проехался по севшему в тюрьму генерал-полковнику ФСИН Александру Реймеру, по ряду губернаторов и мэров, вообще по сильным мира сего, преступившим грань закона и подставившимся. А то вдруг ни с того ни с сего начал преследовать бездоказательными грубейшими выпадами и всячески третировать Дмитрия Рогозина, когда под тем закачалось начальственное кресло. (И продолжает преследовать до сих пор его, лишившегося государственных постов.)





А тут президент Путин публично пожурил за разные недоработки могущественного человека – главу Ростеха Сергея Чемезова, и Караулов вообразил, что тот теперь – тоже хромой лев, и его можно безнаказанно кусать. Так сказать – падающего толкни. И укусил из всех своих сил, подобно той самой гиене (такое сравнение приходит мне в голову). Но не на того напал. Чемезов сохранил свои позиции в истеблишменте, и по его инициативе против борзого Караулова возбудили уголовное дело о клевете, журналисту теперь грозит суд и лет пять тюрьмы. Он, конечно, считает, что клеветы не было. У меня сложилось другое впечатление. Наверное, журналист и сам не уверен в судебной победе, поскольку разразился чудовищным по своей сервильности панегириком в честь Чемезова. Но тот не дрогнул перед лестью и иск не отозвал. Так что Караулов, скорее всего, в Россию не вернется. Но ведь для интернета (а он развернул свою деятельность именно там) не существует пока что границ. Итак, будем следить за ходом дела – и наверняка узнаем много интересного.





Кстати, о Рогозине. На днях он ненадолго вернулся с фронта, где побывал на самой передовой, доставил новое вооружение, был под обстрелом. И, находясь в Москве, дал журналисту RT великолепное интервью, которое я всем рекомендую посмотреть: https://doc.rt.com/filmy/dmitrij-rogozin--o-voennoj/ По моему разумению – это начало президентской кампании 2024 года со стороны Дмитрия Олеговича. Что ж, на сегодня это, пожалуй, единственный политик, кто мог бы стопроцентно гарантировать продолжение курса международной политики Путина. Я хорошо знаком с Рогозиным с 1995 года и уверен в том, что пишу. Кроме того, Рогозин, как и Путин, лучше многих других понимает значение оборонного комплекса и знает, что нужно армии и флоту. А эти две составляющие – международная политика и обороноспособность страны – это и есть главное, чем должен заниматься любой президент. Сегодня Путин добровольно взял на себя также обязанности завхоза России – «всероссийского старосты», если угодно. Но в принципе на это есть премьер-министр. Так что для меня лично Рогозин – вполне подходящий кандидат в президенты. Если уцелеет на фронте.





Ну, а в противном случае есть и запасной вариант. Поскольку тоже с фронта и тоже в Москву 5 декабря прибыл Игорь Стрелков. Впрочем, на самый-то фронт его не пустили, хоть он привез туда и добровольцев, и оружие, и боеприпасы, и обмундирование. Был слух, что он поехал, чтобы вступить в ЧВК Вагнера, и я порадовался за него и за них. Но он, по старой памяти или зову сердца, обратился в ополчение Донецка, а оно-то сегодня уже не самостоятельно, действует по указке российских генералов, для которых, я предполагаю, грамотный и удачливый Стрелков – как бельмо на глазу. Вот и оставили его не у дел. Хотя возможна другая причина: включить Стрелкова в состав отряда – все равно, что повесить на этот отряд мишень для ВСУ. Ведь за голову полковника Киев объявил награду в 100 тысяч долларов. Спрашивается, почему? Одно время украинская пропаганда активно распространяла его комментарии, так что я даже мысленно рекомендовал ему заткнуться. И вдруг он получил такой ценник от команды Зеленского, распознавшей в нем непримиримого врага.

Дело в том, что мало кто в нашей России так хорошо понимает суть происходящего и дает такие точные оценки и прогнозы по войне с Украиной, как Стрелков. Все познается в сравнении. Тут недавно кто-то вывесил в Рунете все интервью генерала-эксперта Константина Сивкова, и я просмотрел его старые выступления. Сегодня видно, что этот «эксперт», ничего, кроме технических характеристик вооружений не понимающий, надавал кучу несбывшихся прогнозов, сладких сказочек. А Стрелков что ни скажет – все в точку. Его прогнозы, что естественно, никому не нравятся, но все сбываются… На месте главнокомандующего Путина я бы ему поручил ответственный участок фронта. А если бы он успешно справился, двигал бы выше. Ну, до президентской кампании еще более двух лет, посмотрим, как пойдут дела…





Вот такие персоны оказались сегодня в оптике моего перископа.