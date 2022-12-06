 

Песков не стал комментировать закупку дорогих автомобилей для чиновников

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о требовании пермского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) отменить закупку машин премиум-класса для чиновников одного из муниципальных учреждений Перми.

«Кто это [автомобили] заказал, что, как это было сформулировано. И, знаете, не зная деталей, неправильно было бы что-либо говорить», — сказал Песков.

УФАС Перми отменило закупку дорогого автомобиля для чиновников из Управления по эксплуатации административных зданий,которое при проведении аукциона на оказание услуг по аренде легковой машины указало среди подходящих моделей Jaguar XF, Audi A6 45 TFSI, BMW 530i Xdrive и другие авто представительского и бизнес-класса. Ведомство также собирается обратиться в департамент финансов Перми, чтобы проверить, соответствует ли установленный бюджет на аренду авто фактическим затратам.


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APN.ru