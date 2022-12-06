 

ВСУ обстреливают промзону Запорожской АЭС

 

 Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утром 6 декабря рассказал:

«Вот прямо в данный момент идёт обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее, не её, а промзоны, примерно с семи утра. Наносят удары по промзоне, очень громко, город проснулся именно от раскатов и от прилётов».

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что переход ЗАЭС под управление МАГАТЭ невозможен.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что Москва согласилась на вывод "вооружений" с ЗАЭС. 


 


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