 

Трансгендеры ограбили российского туриста в Тайланде

 

Двое трансгендеров ограбили российского туриста, который отдыхал на популярном курорте Паттайе в Тайланде. 2 декабря в три часа ночи путешественник по имени Артём обратился в полицию Паттайи и заявил, что двое «ледибоев» приставали к нему, а затем украли золотую цепь. Полицейские выехали на место преступления и арестовали "38-летнюю Киттифан и 29-летнюю Аниват", подозреваемых в краже. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что трансгендеры часто поджидают в этих местах туристов, чтобы их обокрасть.

 


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APN.ru