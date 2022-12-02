Трансгендеры ограбили российского туриста в Тайланде

Двое трансгендеров ограбили российского туриста, который отдыхал на популярном курорте Паттайе в Тайланде. 2 декабря в три часа ночи путешественник по имени Артём обратился в полицию Паттайи и заявил, что двое «ледибоев» приставали к нему, а затем украли золотую цепь. Полицейские выехали на место преступления и арестовали "38-летнюю Киттифан и 29-летнюю Аниват", подозреваемых в краже. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что трансгендеры часто поджидают в этих местах туристов, чтобы их обокрасть.