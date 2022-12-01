"Надоело!"

Недавно на одном мероприятии обсуждали русско-японскую войну (в контексте понятно чего). Я рассказывал о генерале Куропаткине, которого обычно называют виновником провала.

Дело в том, что с чисто военной точки зрения действовал Куропаткин совершенно правильно, всё-таки профессиональный военный, много и долго учившийся.





Япония бросила в бой силы, многократно превышающие русские на данном участке. На этот момент армия России огромна, но находится в основном в совсем других местах. Переброска войск затруднена - недавно построенный Транссиб из-за буквально двух проблемных участков способен пропускать всего 3-4 пары поездов (т.е. туда и обратно) в день. За месяц выходит всего один армейский корпус подкреплений - 30 тысяч. Но есть нюанс: ресурсы России, людские, финансовые и технические, почти неисчерпаемы, тогда как Япония задействовала практически всех своих солдат, какие были в наличии. Пополнений её армии можно ждать очень долго, не хватает людей, а хоть как-то собранных новобранцев нужно будет долго обучать ведению современной войны.





Куропаткин сделал логичный вывод - нужно тянуть время. Которое вроде бы по всем статьям работает на Россию. Наши силы со временем будут только увеличиваться, японцы будут слабеть. Поэтому атаковать надо немного, а в случае неудачи атаки или сильного давления при нападениях отходить. Солдат беречь - генерал действительно заботился о солдатских жизнях. Из четырёх крупных сражений было реально проиграно одно - Мукден (последнее), а в трёх предыдущих в самый ответственный момент Куропаткин отводил войска. Чем минимизировал потери, но выглядело это как поражения.





Так что к концу войны Россия подошла с существенным перевесом - полмиллиона русских против 300 тысяч оставшихся японцев. Транссиб «докрутили», и он стал пропускать в несколько раз больше, вооружений привезли достаточно. Вообще провели много работы над ошибками, армия окрепла и пр., и пр. Хотя проблемы с флотом никуда не делись, но в данном случае без него можно было обойтись. (А вот Японии флот был нужен позарез для подвоза боеприпасов и обеспечения войск. И имеющиеся потери кораблей ударили больно.)





Но войну проиграли. И дело было даже не в "международной поддержке" Японии против России. (Великобритания оплатила 40% японских военных расходов. США заняли прояпонскую позицию, что не помешало президенту Рузвельту на финальной стадии активно склонять Японию к миру, шантажируя в первую очередь именно лишением своей поддержки. "Союзница" Франция заявила, что она готова поддержать Россию на европейском театре, а вот Восток её совершенно не касается. Да много чего.)





И даже не в "первой русской революции", которая оказала влияние, но далеко не решающее. Беспорядки в итоге подавили и далее началось славное семилетие подъёма.





Основная причина - русское общество устало от войны. Рассуждали люди просто: война идёт хрен знает где, даже не на нашей территории, а в каких-то "дальних украинах". Что нам с них? Да, вроде бы за русские интересы, но в чём конкретно они заключаются мало кто понимает (геополитика наука, не очень расположенная к массовому восприятию). Потери вроде бы небольшие (за более чем полтора года всего несколько десятков тысяч убитыми, что для довольно интенсивного ведения боевых действий очень мало, а уж в общем населении Империи, лишь немногим меньше нынешнего населению РФ, вообще капля в море), но ведь это же чьи-то сыновья или родные! Вот в один городок приехали три гроба, а в соседний аж целых пять! Что ж такое! Да ещё и денег война прожирает ежемесячно уйму. Не последние, но тоже жалко. Их бы на какое толковое дело пустить, а не в эту прорву!





И главное - мы же вам верили! Верили в победу. Полгода верили, восемь месяцев, десять. До года не дотянули, пошёл январь 1905-го, когда начали предъявлять претензии за всё сразу, включая надоевшую войну. А ещё извечное российское разгильдяйство ("макаки победили коекаков" говорили в народе), да взяточничество и воровство на тех же военных подрядах. На лоснящиеся физиономии интендантов и поставщиков смотреть уже сил не было.





И вот вроде бы уже и войск достаточно, и победить можно. Если поднапрячься. Но массы кричат "Надоело!" И требуют мирной жизни - довоенной.

Пришлось идти на мировую.





Выкрутились, кстати, ещё неплохо. Никаких денежных выплат Японии, территориальные потери смехотворные - островки (куски скал в океане) да пол Сахалина (куда каторжников ссылали). В сравнении с необъятными российскими просторами почти ничего. Не всегда так везёт.





Блестяще проведший переговоры Витте получил графский титул и народное прозвище "граф Полусахалинский". Хорошие переговорщики всегда в цене, но не во все времена оказываются под рукой у действующей власти. Иногда их не видно совсем.





Русско-японская война оказалась проиграна. Де факто не удалась локальная спецоперация на далёкой окраине. Что до неё весёлым двум столицам! Да и чёрт бы с ней - сколько таких уже было и ещё будет. Однако из неё были сделаны выводы - и в первую очередь они были сделаны врагами.

И следующую войну Россия уже не пережила.



