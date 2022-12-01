Волна исторического реваншизма в Европе может смести послевоенные границы

Какой чемпионат мира по футболу без политических скандалов? Никакой. Вот и начавшийся на позапрошлой неделе в Катаре мундиаль их также не избежал. То сборная Германии прилетит в ваххабитскую страну на самолете радужной раскраски, а перед первым матчем ее игроки закроют рот в знак протеста преследования секс-меньшинств. То футболисты сборной Ирана в знак протеста уже против собственных властей откажутся петь гимн своей страны. То американцы якобы по ошибке представят в анонсе неправильный флаг Ирана.

У всех этих случаев одно общее — эти акции даже не молчаливо, а во весь голос одобряются общественностью стран Запада. И совершенно ей не одобряется, когда футболист сборной Камеруна — гражданин России надевает бутсы с символикой отстраненной от мундиаля сборной нашей страны.





Впрочем, это довольно-таки предсказуемо, подобных демаршей все точно ждали от сербов. А вот демарш венгров оказался неожиданным. Причем, неприятно неожиданным для Запада.





При чем, речь идет о демарше главного венгра — премьер-министра страны Виктора Орбана, который Орбан пришел на игру сборных своей страны с Грецией в шарфе с изображением карты «Великой Венгрии».





Под этим термином в современном политическом дискурсе подразумеваются все территории, когда-либо входившие в состав Венгерского Королевства, главным образом, в период существования Австро-Венгрии, большинство из которых (около двух третей) были утрачены по итогам Трианонского мирного договора. Кроме того, радикальные венгерские реваншисты включают в состав Великой Венгрии все территории, где ныне живут венгры, требуя их присоединения.





Венгров несколько миллионов живет в странах Европы, США и Канаде. Но чаще всего о венгерском меньшинстве вспоминают в контексте ситуации на Украине, где они подвергаются дискриминации, как, впрочем, все национальные меньшинства, которых лишили возможности пользоваться своим языком, получать на нем образование и т.д.





Будапешт Киеву отвечает довольно-таки жестко (насколько это вообще возможно в рамках нынешней мягкотелой политической системы Европы): раздает паспорта, препятствует любым устремлениям Украины в НАТО и ЕС, в частности, с 2017 года она блокирует проведение заседаний комиссии Украина — НАТО выше уровня послов. Киев пытается жаловаться в Брюссель, но тот лишь разводит руками: Венгрия Орбана — партнер проблемный, сами с ним мучаемся. Она не только Украину в НАТО и ЕС не пускает, но и не поддерживает общеевропейскую политику толерантности, принимает авторитарные законы, отказалась отправлять оружие на Украину и даже выступила против антироссийских санкций. Венгрия, как и Польша — эдакие «хулиганы» Евросоюза, «бодания» по целому набору поводов происходят уже много лет, тут уж не до Украины с ее «хотелками». Тем более, что в Брюсселе прекрасно понимают, что Будапешт будет защищать своих при любом премьере. Лишь бы палку не перегибали и не аннексировали Закарпатье.





Венгрия не раз демонстрировала Украине тонкие намеки на возможное отторжение территории компактного проживания своих соотечественников. Порой даже не очень тонкие. Так в июле этого года министр иностранных дел страны Петер Сийярто открытым текстом пригрозил Украине вводом войск. Согласно его заявлению, в случае чрезвычайных происшествий в украинском Закарпатье Будапешт готов защитить проживающих там венгров любым способом, в том числе силой оружия. По его словам, Будапешт готов реализовать любые подходящие сценарии.



А ранее Орбан ввел в стране режим чрезвычайного положения «из-за ситуации на Украине», заявив, что это позволит правительству немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами, что многими экспертами было истолковано как подготовка к возможному переходу украинской границы.





Венгрия не единственная страна, которая пусть и неофициально претендует на кусок Западной Украины, которая была присоединена к СССР Иосифом Сталиным после раздела сфер влияния с Германией и закрепления территориальных приобретений итогами Второй мировой войны. На куда более внушительный кусок (Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская, Волынская и Ровенская области) может претендовать Польша. Поляков там, правда, после войны и переселения в ходе операции «Висла» практически не осталось, кроме некоторых приграничных населенных пунктов в Львовской области, однако эти земли («восточные кресы») и особенно город Львов имеют сакральное значение для польских националистов. И пусть власти Польши вслух об этом не скажут, реваншистские настроения в стране никуда не делись и при желании могут быть использованы в качестве «юридической базы» для «возвращения» территорий.





То же самое в Румынии, претендующей, как минимум, на Северную Буковину (Черновицкую область), в ходившую в ее состав в 1918-1940 гг, а как максимум — на всю Южную Бессарабию, включая Одессу, которая была во время войны оккупирована румынами и включена в состав губернаторства Транснистрия.





Румыния пока молчит, как и Польша, хотя время от времени, отдельные политики проговариваются. Пусть и отставные. Так в сентябре экс-министр иностранных дел и образования Румынии политолог Андрей Марга прямо рубанул правду-матку, заявив, что Украина находится в неестественных границах и должна уступить земли. По его мнению, Киев должен отдать Венгрии Закарпатье, Польше — Галицию, Румынии — Буковину, (и что совсем уж крамольно для западного политика) России — Донбасс и Крым.





То, что Марга отставник, а от его заявлений в МИД Румынии немедленно открестились, не говорит ни о чем. У таких вот не находящихся при должностях людей на языке, как правило, то, что у многих на уме.





Собственно говоря, ни для кого давно не секрет, что все три восточноевропейских страны с первых дней украинской независимости смотрели на Украину, как волк на овцу. Правда, забрать «свое» все эти годы не давал Запад, стать частью которого эти три бывшие страны Восточного блока так стремились и были готовы, как угодно, корректировать свою политику под его требования. А Запад, как известно, всегда выступал за нерушимость границ, если, конечно, речь не шла о России или о странах, отказывающихся выступать против России (Югославия) — тут уже на первое место выходила приверженность принципу права народов на самоопределение, который Украины, необходимой в качестве будущего единого антироссийского тарана, никак не касался.





Однако, все понимали, что в крайнем случае Запад может дать отмашку своим вассалам на раздел Незалежной. В случае угроза краха украинской государственности и перехода ее территории под контроль России.





К слову, раньше таких «ждунов» было четверо — Турция тоже облизывалась на тогда еще украинский Крым. Его присоединение к России в 2014-м лишили Анкару всякой надежды когда-либо заполучить регион. А в 2022-м стало ясно, что Россия может занять всю территорию бывшей Украины, включая ее западные области, что, несомненно, напрягло не только Вашингтон и Брюссель, но и особенно — Варшаву, Бухарест и Будапешт.

Напомню, еще накануне начала спецоперации появилась информация о том, что Западные страны разработали военный сценарий по захвату Буковины и Галичины. Необычную военную активность на восточном фланге НАТО многие эксперты интерпретировали как подготовку к захвату западной Украины с целью не дать ей присоединиться к России.





Тогда эта теория звучала диковато, но менее, чем через месяц началась СВО, в возможность которой и в России никто особо не верил. А на днях американский The Daily Beast сообщил, что руководство ЦРУ, Пентагона и Белого дома предполагало, что российская армия в течение короткого времени сможет занять всю территорию Украины, и затягивание СВО стало шоком для американцев. Очевидно, что на случай реализации такого пессимистического сценария у них был четкий план действий. В пользу существования этого плана говорит принятый еще весной на Украине закон, фактически уравнивающий поляков с гражданами Украины, разрешающий им занимать командные должности, что многие сразу сочли признаком подготовки к скрытой интервенции.





Таким образом, надежды венгерских реваншистов вполне оправданы и активно подстегиваются ходом событий.





В середине ноября венгерский политик, глава партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи своеобразно поздравил Польшу с Днем независимости, пожелав встречи на «общей польско-венгерской границе», сопроводив поздравление фотографией 1939-го года, на которой изображены пожимающие руки пограничники на польско-венгерской границе, образовавшейся после захвата Венгрией Закарпатской Украины.





Тут необходимо напомнить, что входившее до Первой мировой в состав Австро-Венгрии Закарпатье по итогам Трианонского мира было присоединено к Чехословакии. А после раздела последней в результате «мюнхенского сговора» Венгрия заняла не только Закарпатье, пытавшееся стать самостоятельным государством, но и всю Южную Словакию.





Собственно говоря, польско-венгерская граница возможна при условии не только присоединения к Венгрии украинского Закарпатья, но и нового раздела Словакии. Подобные разговоры до недавнего времени не позволяли себе даже откровенные маргиналы.





И если маргиналом еще можно назвать Тороцкаи, то им никак нельзя назвать Орбана, носящего шарф с «Великой Венгрией», включающей территории не только Украины, но и Словакии, Румынии, Австрии, Словении, Хорватии и Сербии!





Орбан, конечно, оправдался, мол, это всего лишь футбол, не нужно тут примешивать политику. Но можете ли вы представить себе немецкого канцлера в шарфе с контурами Третьего Рейха? Или итальянского премьера с изображением очертания Римской империи. Полагаю, даже лидеров Сербии и России мало кто представляет в одежде с контурами СФРЮ и СССР. Во всяком случае, вой на Западе поднимется до небес.





А в случае с Венгрией — тишина. Разве что, Украина весьма предсказуемо выразила протест. И еще — Румыния, МИД которой выразил «неодобрение» послу Венгрии. Все остальные промолчали. То ли потому, что все понимают, что с Орбана взятки гладки, то ли, чтобы не будить лихо и не спровоцировать «эффект домино».





Показательно, что Румыния, которая посчитала себя задетой орбановским реваншизмом сама грешит тем же в отношении Украины, пусть и не устами столь высокопоставленных политиков. И была бы явно не прочь поучаствовать в разделе Украины, представься такая возможность. Сегодня такая возможность выглядит фантастически? Уже нет.





Куда более фантастическим сто лет назад выглядел раздел Чехословакии. Но 84 года назад Венгрия и Польша с превеликим удовольствием в нем поучаствовали. Польше бумеранг вернулся уже через год, когда ее саму поделили. В определенном смысле ей «повезло», что она во Второй мировой стала «жертвой», и после ее окончания смогла частично компенсировать территориальные потери в пользу СССР за счет побежденной Германии. А вот Венгрия, сделавшая ставку на Гитлера, снова лишилась территорий. Как и Румыния. И все эти страны, несомненно, не отказались бы от нового пересмотра границ. Ведь реваншизм в странах Европы никуда не делся, он просто на время был загнаны за маргинес.

Вопрос лишь в том — на какое время?





Сегодня мы видим, что единство и мягкотелость внешней политики европейских стран не поддавались сомнению исключительно в тот период, когда Европа была достаточно развита экономически, и ее граждане имели весьма высокий, в сравнении с остальным миром, уровень жизни. Сегодня этот период, кажется, заканчивается: новая «холодная война», вот-вот грозящая перейти в горячую, непрекращающийся миграционный кризис, а теперь еще энергетический и наступающий продовольственный — все это ведет к деиндустриализации Европы и падению привычного для европейцев уровня жизни.





А там, где уровень жизни падает, начинаются серьезные экономические проблемы —поднимает голову реваншизм. И если богатые страны Западной Европы еще могут какое-то время сопротивляться кризису, то у находящихся на их содержании и стоящими перед перспективой быть отброшенными как ненужный балласт, стран Восточной Европы шансов благополучно пережить беспрецедентную со времен мировых войн турбулентность – меньше. А значит, на поверхность может вырваться все то, что европейцы после Второй мировой пытались запихнуть поглубже в историю, вытравить у новых поколений. Уже в ближайшее время этот эксперимент может повторить печальный опыт советского эксперимента по созданию нового общества.





И тут уже не только Украине стоит напрячься, тут всем стоит напрячься, ибо Европа рискует вернуться в «естественное состояние».

И, конечно, анализируя эти процессы им необходимо осознать, что начало им положили они сами, открыв ящик Пандоры, начав переступать через казавшиеся десятилетиям священными основы постялтинского мира. Я имею в виду объединение Германии, распад СССР и Югославии. Ведь если все это можно, то почему нельзя делить Украину? А потом и вовсе перекраивать несправедливые, по мнению, многих границы внутри самой Европы?





Так что, добро пожаловать в дивный новый-старый мир. И не нужно удивляться, если вирус исторического реваншизма по мере усиления турбулентности начнет поражать не только политиков-маргиналов, но и лидеров государств, а следом — целые народы. Помните, что пересмотр итогов Первой мировой войны привел ко Второй. А пересмотр итогов Второй может привести к Третьей.