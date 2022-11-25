 

На минах "лепесток" в ДНР подорвались уже 87 гражданских, украинцы обстреливают Белгородчину

Ранения различной степени тяжести при подрывах на применяемых Вооруженными силами Украины противопехотных минах ПФМ-1 "Лепесток" получили уже 87 мирных жителей Донецкой Народной Республики, в том числе четверо детей.

Первые "лепестки" на жилые кварталы Донецка были сброшены в июле. Минировались также Макеевка, Ясиноватая и Пантелеймоновка.

ПФМ-1 "Лепесток" - противопехотная мина нажимного действия. Их можно устанавливать дистанционно, мина имеет необычную форму, её корпус изготовлен из полиэтилена защитного цвета. Всё это крайне затрудняет обнаружение, и потому такие мины чрезвычайно опасны для гражданских лиц и ранее были запрещены Оттавской конвенцией.

 

25 ноября украинцы обстреляли в Белгородской области сёла Старый Хутор и Бирюч, а также посёлок Ленинский. Повреждены и разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки, Дом культуры. 

 

В результате массированного миномётного украинского обстрела в ночь с 24 на 25 ноября погибли двое мирных жителей Новой Каховки Херсонской области, ещё несколько человек получили ранения. 



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