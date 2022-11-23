 

В Ингушетии девушка сбежала от родственников, которые "побоями лечили отсутствие веры"

 

Восемнадцатилетняя девушка сбежала из Ингушетии от родственников, которые избивали её и водили к имамам и психиатрам, "чтобы излечить отсутствие веры". «Сейчас они [родственники] пытаются вломиться в мою квартиру. Они заново начнут меня пичкать антидепрессантами каждый день, чтобы вылечить от моего атеизма, бить меня палкой у религиозного деятеля», — рассказала девушка в видеообращении к правозащитникам.

В октябре четыре сестры из Дагестана пытались скрыться, но были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс». По словам правозащитницы Лейсан Маннаповой, родное село девушек живет по жестким традициям: женщина не имеет права выходить из дома без мужчины. Девушек избивали за пропуск намаза, их принудили к процедуре женского обрезания.


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