В Ингушетии девушка сбежала от родственников, которые "побоями лечили отсутствие веры"

Восемнадцатилетняя девушка сбежала из Ингушетии от родственников, которые избивали её и водили к имамам и психиатрам, "чтобы излечить отсутствие веры". «Сейчас они [родственники] пытаются вломиться в мою квартиру. Они заново начнут меня пичкать антидепрессантами каждый день, чтобы вылечить от моего атеизма, бить меня палкой у религиозного деятеля», — рассказала девушка в видеообращении к правозащитникам.

В октябре четыре сестры из Дагестана пытались скрыться, но были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс». По словам правозащитницы Лейсан Маннаповой, родное село девушек живет по жестким традициям: женщина не имеет права выходить из дома без мужчины. Девушек избивали за пропуск намаза, их принудили к процедуре женского обрезания.