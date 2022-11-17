 

Украинцы обстреливают российские регионы, МИД РФ отказался признать Украину государством-террористом

Признание Украины государством-террористом было бы ошибкой, такой шаг неприемлем для Москвы, заявил замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, такой шаг не соответствует национальным интересам РФ.
В четверг 17 ноября украинская сторона обстреляла электрическую подстанцию в Белгородской области, повредив два трансформатора, и атаковала подстанцию Кафа в районе Феодосии в Крыму. Вновь обстреляно "Градами" белгородское Шебекино, разрушена крыша кирпичного жилого дома, в больницу в тяжёлом состоянии попала одиннадцатилетняя девочка. Целый час украинцы обстреливали детский лагерь и жилые дома посёлка Белая Берёзка Брянской области, люди прятались в укрытиях.  
Два человека погибли и девять пострадали в результате украинского обстрела села Михайловка в Запорожской области. В Куйбышевском районе Донецка в результате украинского обстрела погиб мужчина. 
 
 
Поставки российского газа в Европу через Украину идут в прежнем объёме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа"; транзитная ветка через Украину остаётся единственным маршрутом поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после теракта на "Северном потоке".
 
 
 


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