Украинцы обстреливают российские регионы, МИД РФ отказался признать Украину государством-террористом

Признание Украины государством-террористом было бы ошибкой, такой шаг неприемлем для Москвы, заявил
замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. По его словам, такой шаг не соответствует национальным интересам РФ.
В четверг 17 ноября украинская сторона обстреляла электрическую подстанцию в Белгородской области, повредив
два трансформатора, и атаковала
подстанцию Кафа в районе Феодосии в Крыму. Вновь обстреляно "Градами" белгородское Шебекино, разрушена крыша
кирпичного жилого дома, в больницу в тяжёлом состоянии попала одиннадцатилетняя девочка
. Целый час украинцы обстреливали
детский лагерь и жилые дома посёлка Белая Берёзка Брянской области, люди прятались в укрытиях.
Два человека погибли
и девять пострадали в результате украинского обстрела села Михайловка в Запорожской области. В Куйбышевском районе Донецка в результате украинского обстрела погиб
мужчина.
Поставки российского газа в Европу через Украину идут в прежнем объёме - 42,4 млн куб. м через газораспределительную станцию "Суджа"; транзитная ветка через Украину остаётся единственным маршрутом
поставок газа РФ в страны Западной и Центральной Европы после теракта на "Северном потоке".