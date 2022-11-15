Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Осень 2022 года выдалась на Днестре по настоящему жаркой. Погода бьёт температурные рекорды, новое обострение нарастает в отношениях Кишинёва и Тирасполя, связанное на этот раз с энергетической проблемой.
21 октября в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение. Остановились ведущие промышленные предприятия ПМР — Молдавский металлургический завод и крупнейшая в Европе текстильная компания Тиротекс. В Тирасполе и других городах республики ограничено горячее водоснабжение и движение общественного электротранспорта. Прекращена поставка электроэнергии в Молдавию с находящейся близ Тирасполя тепловой Днестровской ГРЭС.
Данные меры стали следствием резкого сокращения подачи на территорию Приднестровья природного газа. При потребности региона в 122 млн. кубометров «голубого топлива» молдавскими властями ему была выделена квота на ноябрь в размере лишь 69 млн. кубов. В сложившихся условиях официальный Тирасполь вынужден был пойти на введение мер жёсткой экономии в энергетической сфере.
Эта ситуация стала следствием очередной размолвки между Газпромом и властями Республики Молдова, а также стремления Кишинёва переложить свои энергетические проблемы на плечи Тирасполя. Дело в том, что ещё в октябре 2022 г. российская компания снизила объём газа, поставляемого в Молдавию на 30%. Это решение мотивировалось отказом Украины принимать в свою энергосистему газ, направляемый для Молдавии через газоизмерительную станцию «Сохрановка». С марта она находится под фактическим контролем России поскольку соответствующий населённый пункт был занят войсками ЛНР.
Кроме того, Газпром вменяет Кишинёву невыполнение ранее взятых на себя обязательств: не допускать проволочек текущих платежей, а также провести аудит и начать погашение накопившегося долга за поставки газа в прежние годы (свыше 700 млн. долларов).
Приднестровские власти утверждают, что, согласно своим контрактным обязательствам перед Газпромом, Кишинёв не имел права сокращать поставки газа в ПМР, на левый берег Днестра. Однако, столкнувшись с ограничениями, молдавская сторона попросту забрала себе часть топлива, предназначавшегося для Приднестровья.
Поначалу уменьшение потока российского газа для Кишинёва не было критичным. Ведь значительный объём электричества в Молдавию поступал с Украины. Из «незалежной» молдаване получали около 30% потребляемой электроэнергии, а остальные 70% покупали у расположенной в ПМР Днестровской ГРЭС (принадлежащей российской компании РАО ЕЭС). На нужды электростанции, кстати, и шла значительная часть предназначенного для Приднестровья российского газа.
Украинское электричество существенно дороже приднестровского, но за счёт него можно было восполнить энеогодефицит. Ситуация резко изменилась после нанесения ударов российскими военными по энергетической инфраструктуре Украины. По известным причинам Киев заявил о прекращении экспорта электроэнергии в том числе в Молдавию.
К концу октября Днестровская ГРЭС оказалась для Кишинёва единственным поставщиком электроэнергии. Однако после резкого сокращения поставок газа Приднестровью, в начале ноября власти самоопределившейся республики отказались делится электричеством с Молдавией.
Тем самым обе части бывшей Молдавской ССР оказались в ситуации энергодефицита. По состоянию на 8 ноября, согласно официальным сообщениям, нехватка электроэнергии в Молдове составила около 8% от объёма, потребляемого на правом берегу Днестра. Её удалось существенно сократить благодаря экстренным закупкам электричества в Румынии. Румынское электричество в несколько раз дороже приднестровского, но в нынешних условиях оно является безальтернативным ресурсом.
Энергодефицит Приднестровья составляет около 30%, и, в отличие от Молдавии, ПМР его нечем покрыть. Более того, в Тирасполе всерьёз обсуждается сценарий полного прекращения поставок газа из Молдавии. Он является для региона катастрофичным, поскольку без «голубого топлива» Молдавская ГРЭС вынуждена будет перейти на использование угля, а его запас накоплен только на 2,5 месяца работы.
И Молдавия, и Приднестровье несут огромные финансовые потери. Если Кишинёв вынужден тратиться на закупку дорого электричества в Евросоюзе, то Тирасполь недополучает прибыли из-за остановки своих промышленных флагманов. Подобно двум борцам, стороны вцепились друг в друга, стараясь заставить противника дрогнуть первым. При этом ресурс прочности у обоих сторон конфликта ограничен.
Нынешнее молдавское правительство еврооптимистов несёт сильные репутационные издержки. Из-за резкого удорожания электроэнергии, которое перекладывается на плечи простых граждан Молдавии, в стране рекордно высокая инфляция. Менее чем за год коммунальные тарифы выросли в 3,2 раза. К концу 2022 г. более дорогую цену за электроэнергию на Европейском континенте платят только греки.
Местные острословы шутят, что благодаря столь сомнительному достижению Молдавия (имеющая официальный статус государства - кандидата на вступление в ЕС) не только достигла «европейских стандартов», но и превзошла их.
Тем не менее идея приобщения к Евросоюзу продолжает некритично восторженно восприниматься значительной частью молдавского общества. По своему влиянию на массы её можно сравнить с нетерпеливым ожиданием после большевистского переворота 1917 г. всемирной революции и эры коммунистического рая.
Вера в «чудодейственный» Евросоюз теперь в Молдавии настолько высока, что режим Майи Санду (президента Молдавии) даже пытается обосновать ею конфликт с Газпромом.Находясь с рабочим визитом в Румынии, госпожа президент обосновала необходимость расширения закупок электричества у Бухареста сохранением курса на евроинтеграцию своей страны. Ради этого она даже призвала румынских потребителей экономить электричество для того, чтобы его оставалось больше для экспорта в Молдавию. О степени популизма этого пассажа свидетельствует то, что Бухарест и сам живёт в режиме энергодефицита. В Молдавию из Румынии поставляется электричество, купленное на спотовом рынке этой страны, а он является одним из самых дорогих в Европе.
Ещё одной мечтой нынешних молдавских правителей является налаживание, по примеру соседней Украины, «реверсных поставок» газа из Европы. В разгар происходящего энергокризиса вице-премьер правительства Молдавии Андрей Спыну отметился громким заявлением, что его страна впервые в истории импортировала газ «с запада на восток». Речь шла о закупке 5,6 млн. кубометров топлива, которые были прокачаны через украинские трубопроводы от словацкого пункта поставки Будники.
Правда эксперты обращают внимание, что тем же путём со словацкой границы осуществляется реверс газа для Украины за счёт ранее купленного «голубого топлива» у Газпрома. Так что «историческое событие», о котором сообщил молдавский чиновник, стало, скорее, всего лишь банальной перекупкой российского газа, но по завышенной цене, включающей маржу «европейских партнёров».
Благодаря преференциям Газпрома, а также тарифной политике республиканских властей, жители Приднестровья платят за газ в десятки раз меньше, чем их молдавские соседи. Такой дисбаланс даже сказался на миграционных процессах. Жители Молдавии стремятся покупать недвижимость в Приднестровье, которой очень выгодно пользоваться в холодное время года из-за более низких цен на газ и электричество.
Сильные расхождения в коммунальных платёжках привлекают внимание властей по обе стороны Днестра. К примеру, спикер молдавского парламента Игорь Гроссу ни преминул заявить, что если поставки газа из России прекратятся, то приднестровские потребители наконец-то станут платить за этот энергоноситель с международного рынка по тому же тарифу, что и жители Молдавии. Тем временем президент ПМР Вадим Красносельский подчеркнул, что в ближайшее время цены на энергоносители для населения в республике повышать не планируется.
Однако доходная часть приднестровского государственного бюджета уже испытывает существенное недофинансирование. Из десяти крупнейших предприятий-налогоплательщиков Приднестровья четыре либо прекратили работу, либо существенно снизили объёмы производства из-за энергодефицита. Правительство ПМР заявляет о неизбежном секвестре программ социально-экономического развития республики.
Трудное положение Приднестровья усугубляется ещё и тем, что ни один груз не может попасть в самоопределившуюся республику, минуя молдавскую таможню. Ведь Украина в своё время согласилась на размещение таможенных постов Молдавии вдоль приднестровского участка своей границы.
Нынешняя нехватка газа в Тирасполе объясняется, в том числе, тем, что украинская ГТС, по разнарядке молдавских властей, направляет основной поток "голубого топлива" в обход Приднестровья на территорию Молдавии.
Какие же цели в настоящее время преследуют стороны этого противостояния? Молдавия добивается возобновления поставок дешёвой электроэнергии Днестровской ГРЭС. При этом в её интересах, чтобы в Приднестровье продолжился простой промышленных гигантов, поскольку это сделает самоопределившуюся республику более сговорчивой по другим вопросам взаимоотношений. Приднестровье стремится повысить поставки российского газа через Молдавию, чтобы возобновить индустриальное производство и нарастить экспорт.
В условиях установившегося равновесия обе стороны с надеждой взирают на своих попечителей: соответственно но Евросоюз и Российскую Федерацию.
На прошлой неделе в Кишинёве с рабочим визитом побывала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Помимо дежурного заявления об использовании Россией «энергетического оружия против молодой молдавской демократии» еврочиновница отметилась новостью о предоставлении финансовой помощи Молдавии. Правда, из 250 млн. евро, обещанных Молдавии, 100 млн. будут кредитом.
Визит явно был нацелен на то, чтобы продемонстрировать солидарность Брюсселя с Кишинёвом в условиях энергокризиса. Однако вместо того, чтобы успокоить политическую ситуацию на правом берегу Днестра, он вызвал новые нападки оппозиции на Санду. Её политические оппоненты резонно задают вопрос о целесообразности нового кредита и считают эту поддержку недостаточной (для сравнения: месячный платёж Молдавии Газпрому в сентябре составлял 53,5 млн долларов).
Это может быть просто совпадением, но вскоре после отъезда еврочиновницы в Кишинёве началась явная подготовка к переформатированию, а возможно -- и смене нынешнего правительства еврооптимистов. Произойдёт ли это событие и к чему оно приведёт (попытке компромисса Молдавии с Приднестровьем по энергетической проблеме или ещё большей эскалации) -- покажет ближайшее время.