Приднестровье и Молдавия: кто дрогнет первым

Осень 2022 года выдалась на Днестре по настоящему жаркой. Погода бьёт температурные рекорды, новое обострение нарастает в отношениях Кишинёва и Тирасполя, связанное на этот раз с энергетической проблемой.

21 октября в Приднестровье было введено чрезвычайное экономическое положение. Остановились ведущие промышленные предприятия ПМР — Молдавский металлургический завод и крупнейшая в Европе текстильная компания Тиротекс. В Тирасполе и других городах республики ограничено горячее водоснабжение и движение общественного электротранспорта. Прекращена поставка электроэнергии в Молдавию с находящейся близ Тирасполя тепловой Днестровской ГРЭС.





Данные меры стали следствием резкого сокращения подачи на территорию Приднестровья природного газа. При потребности региона в 122 млн. кубометров «голубого топлива» молдавскими властями ему была выделена квота на ноябрь в размере лишь 69 млн. кубов. В сложившихся условиях официальный Тирасполь вынужден был пойти на введение мер жёсткой экономии в энергетической сфере.

Эта ситуация стала следствием очередной размолвки между Газпромом и властями Республики Молдова, а также стремления Кишинёва переложить свои энергетические проблемы на плечи Тирасполя. Дело в том, что ещё в октябре 2022 г. российская компания снизила объём газа, поставляемого в Молдавию на 30%. Это решение мотивировалось отказом Украины принимать в свою энергосистему газ, направляемый для Молдавии через газоизмерительную станцию «Сохрановка». С марта она находится под фактическим контролем России поскольку соответствующий населённый пункт был занят войсками ЛНР.

Кроме того, Газпром вменяет Кишинёву невыполнение ранее взятых на себя обязательств: не допускать проволочек текущих платежей, а также провести аудит и начать погашение накопившегося долга за поставки газа в прежние годы (свыше 700 млн. долларов).

Приднестровские власти утверждают, что, согласно своим контрактным обязательствам перед Газпромом, Кишинёв не имел права сокращать поставки газа в ПМР, на левый берег Днестра. Однако, столкнувшись с ограничениями, молдавская сторона попросту забрала себе часть топлива, предназначавшегося для Приднестровья.





Поначалу уменьшение потока российского газа для Кишинёва не было критичным. Ведь значительный объём электричества в Молдавию поступал с Украины. Из «незалежной» молдаване получали около 30% потребляемой электроэнергии, а остальные 70% покупали у расположенной в ПМР Днестровской ГРЭС (принадлежащей российской компании РАО ЕЭС). На нужды электростанции, кстати, и шла значительная часть предназначенного для Приднестровья российского газа.

Украинское электричество существенно дороже приднестровского, но за счёт него можно было восполнить энеогодефицит. Ситуация резко изменилась после нанесения ударов российскими военными по энергетической инфраструктуре Украины. По известным причинам Киев заявил о прекращении экспорта электроэнергии в том числе в Молдавию.

К концу октября Днестровская ГРЭС оказалась для Кишинёва единственным поставщиком электроэнергии. Однако после резкого сокращения поставок газа Приднестровью, в начале ноября власти самоопределившейся республики отказались делится электричеством с Молдавией.

Тем самым обе части бывшей Молдавской ССР оказались в ситуации энергодефицита. По состоянию на 8 ноября, согласно официальным сообщениям, нехватка электроэнергии в Молдове составила около 8% от объёма, потребляемого на правом берегу Днестра. Её удалось существенно сократить благодаря экстренным закупкам электричества в Румынии. Румынское электричество в несколько раз дороже приднестровского, но в нынешних условиях оно является безальтернативным ресурсом.

Энергодефицит Приднестровья составляет около 30%, и, в отличие от Молдавии, ПМР его нечем покрыть. Более того, в Тирасполе всерьёз обсуждается сценарий полного прекращения поставок газа из Молдавии. Он является для региона катастрофичным, поскольку без «голубого топлива» Молдавская ГРЭС вынуждена будет перейти на использование угля, а его запас накоплен только на 2,5 месяца работы.





И Молдавия, и Приднестровье несут огромные финансовые потери. Если Кишинёв вынужден тратиться на закупку дорого электричества в Евросоюзе, то Тирасполь недополучает прибыли из-за остановки своих промышленных флагманов. Подобно двум борцам, стороны вцепились друг в друга, стараясь заставить противника дрогнуть первым. При этом ресурс прочности у обоих сторон конфликта ограничен.

Нынешнее молдавское правительство еврооптимистов несёт сильные репутационные издержки. Из-за резкого удорожания электроэнергии, которое перекладывается на плечи простых граждан Молдавии, в стране рекордно высокая инфляция. Менее чем за год коммунальные тарифы выросли в 3,2 раза. К концу 2022 г. более дорогую цену за электроэнергию на Европейском континенте платят только греки.

Местные острословы шутят, что благодаря столь сомнительному достижению Молдавия (имеющая официальный статус государства - кандидата на вступление в ЕС) не только достигла «европейских стандартов», но и превзошла их.





Тем не менее идея приобщения к Евросоюзу продолжает некритично восторженно восприниматься значительной частью молдавского общества. По своему влиянию на массы её можно сравнить с нетерпеливым ожиданием после большевистского переворота 1917 г. всемирной революции и эры коммунистического рая.

Вера в «чудодейственный» Евросоюз теперь в Молдавии настолько высока, что режим Майи Санду (президента Молдавии) даже пытается обосновать ею конфликт с Газпромом.

евроинтеграцию своей страны. Ради этого она даже призвала румынских потребителей экономить электричество для того, чтобы его оставалось больше для экспорта в Молдавию. О степени популизма этого пассажа свидетельствует то, что Бухарест и сам живёт в режиме энергодефицита. В Молдавию из Румынии поставляется электричество, купленное на спотовом рынке этой страны, а он является одним из самых дорогих в Европе.

Находясь с рабочим визитом в Румынии, госпожа президент обосновала необходимость расширения закупок электричества у Бухареста сохранением курса на