Узбеков будут привлекать в РФ без ограничений

Правительство РФ сняло ограничения на приезд в страну для граждан Узбекистана. Теперь можно нанимать граждан этой страны на промышленные предприятия, больше нет ограничений по численности трудовых мигрантов из Узбекистана. Упразднено и требование о ковидовакцинации. Приток мигрантов в РФ в период с января по сентябрь нынешнего года вырос на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, в основном за счёт граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством. Согласно изменениям, прохождение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".