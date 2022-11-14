 

Узбеков будут привлекать в РФ без ограничений

Правительство РФ сняло ограничения на приезд в страну для граждан Узбекистана. Теперь можно нанимать граждан этой страны на промышленные предприятия, больше нет ограничений по численности трудовых мигрантов из Узбекистана. Упразднено и требование о ковидовакцинации. Приток мигрантов в РФ в период с января по сентябрь нынешнего года вырос на 30% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, в основном за счёт граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. 

 

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством. Согласно изменениям, прохождение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".


 


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APN.ru