 

Украинцы привязывают к столбам людей в Херсоне, Кремль не комментирует приезд Зеленского

 
Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам: по замечанию агентства, так их наказали за сотрудничество с российскими властями. 
В то же время украинцы аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с украинскими военными.
 
Пресс-секретарь Дмитрий Песков оставил без комментариев приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсон. "Мы оставляем это без комментариев", -- сказал Песков
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APN.ru