Украинцы привязывают к столбам людей в Херсоне, Кремль не комментирует приезд Зеленского

так их наказали за сотрудничество с российскими властями. Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам: по замечанию агентства,

В то же время украинцы аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с украинскими военными.