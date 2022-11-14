Украинцы привязывают к столбам людей в Херсоне, Кремль не комментирует приезд Зеленского

Ассошиэйтед Пресс опубликовало фотографии
из Херсона, на которых изображены люди, привязанные к столбам: по замечанию агентства, так их наказали за сотрудничество с российскими властями.
В то же время украинцы аннулировали аккредитации нескольких журналистов, в том числе сотрудников CNN и SkyNews, за то, что те посетили Херсон и работали в городе без согласования с украинскими военными.
Пресс-секретарь Дмитрий Песков оставил без комментариев приезд президента Украины Владимира Зеленского в Херсон. "Мы оставляем это без комментариев", -- сказал Песков
.