В Петербурге три дагестанца открыли стрельбу в центре города и скрылись на "Ягуаре"

Петербургская полиция задержала троих уроженцев Дагестана, открывших стрельбу у клуба на Конюшенной площади и затем скрывшихся на "Ягуаре".

Конфликт разогрелся между компанией из двух мужчин и женщины и охранником, который не пустил их в ночной клуб. Один из дагестанцев ударил охранника, а второй выстрелил из пистолета. Задержали убывших на "Ягуаре" дагестанцев около 3:15 на перекрёстке улиц Одоевского и Уральской. Один из задержанных ранее привлекался к ответственности за угрозу убийством, а второй — за поддельные документы, наркотики и нетрезвое вождение. "Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство»".