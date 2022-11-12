Украинцы начали обстреливать ДНР вдвое больше

Число обстрелов территории Донецкой народной республики Вооружённых сил Украины за день выросло вдвое. За полтора часа Донецк подвергся обстрелам из реактивной системы залпового огня пять раз.

«По состоянию на 18:00 мск противник более 50 раз атаковал города республики, что в два раза превышает вчерашний суточный показатель в 24 обстрела, выпустив при этом более 270 боеприпасов различного калибра, включая [снаряды из] РСЗО HIMARS и артиллерию калибром 155 мм, что также в 2,5 раза превышает прошлый суточный показатель».