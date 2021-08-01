 

Число украинских обстрелов ЛНР выросло в десять раз

Число обстрелов Луганской народной республики со стороны ВСУ в июле выросло более чем в десять разВ июне украинская армия открывала огонь по территории республики восемь раз, а в июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Обстрелы зачастую ведутся из запрещённого Минскими соглашениями оружия, в том числе крупнокалиберных миномётов и противотанковыми управляемыми ракетами.

Также украинские силовики использовали крупнокалиберные пулемёты, пушки боевых машин пехоты, гранатомёты и стрелковое вооружение. «Увеличение количества обстрелов территории республики наблюдается с февраля текущего года, после секретного решения Совета национальной безопасности Украины о пересмотре сценариев относительно действий на Донбассе», — сообщили представители ЛНР.

 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Донбасская война на фоне Алжирской
» Мусульмане Поволжья в рядах добровольцев на Донбассе: этнорелигиозная самоидентификация и мотивация участия в вооруженном конфликте
» Должность для Плотницкого
» О будущем боевой робототехники
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Украина как оккупационный режим на Руси: в чём признался Зеленский

Украина как оккупационный режим на Руси: в чём признался Зеленский

«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

«Потому что не хочу». Спасительный принцип профессора Преображенского

Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Число украинских обстрелов ЛНР выросло в десять раз

  • 14:24
  • 110

7,2 миллиона россиян могут стать невыездными

  • 14:17
  • 107

47% республиканцев США считают, что "придёт время патриотам взять закон в свои руки"

  • 08:45
  • 144

На акции против "санитарных паспортов" во Франции вышло более 200 000 человек

  • 08:34
  • 167

Почему британцам не понравился новый танк "Аякс"

  • 18:06
  • 288

Сын Каддафи вышел из тени и заявил, что хочет восстановить единство Ливии

  • 17:32
  • 386
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru