Число украинских обстрелов ЛНР выросло в десять раз

В июне украинская армия открывала огонь по территории республики восемь раз, а в июле специалисты зафиксировали 82 таких эпизода. Обстрелы зачастую ведутся из запрещённого Минскими соглашениями оружия, в том числе крупнокалиберных миномётов и противотанковыми управляемыми ракетами.

Число обстрелов Луганской народной республики со стороны ВСУ в июле выросло более чем в десять раз

Также украинские силовики использовали крупнокалиберные пулемёты, пушки боевых машин пехоты, гранатомёты и стрелковое вооружение. «Увеличение количества обстрелов территории республики наблюдается с февраля текущего года, после секретного решения Совета национальной безопасности Украины о пересмотре сценариев относительно действий на Донбассе», — сообщили представители ЛНР.