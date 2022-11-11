 

В Новой Каховке украинские обстрелы повредили гражданские дома и санаторий

Гражданские дома и здание санатория повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в городе Новая Каховка в Херсонской области. "Ночь, утро и вечер были крайне неспокойные, обстреливают украинские войска город и мирную инфраструктуру, в том числе гражданские дома. Рядом с гражданскими домами были прилеты. Опять стекла вылетают, рамы выносятся, опять люди приходят в медицинские учреждения. В санаторий попали", - сказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

В целом частота обстрелов Новой Каховки увеличилась. Представитель администрации города Руслан Агаев рассказал, что «основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных". 

 


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