В Новой Каховке украинские обстрелы повредили гражданские дома и санаторий

Гражданские дома и здание санатория повреждены в результате обстрелов со стороны ВСУ в городе Новая Каховка в Херсонской области. "Ночь, утро и вечер были крайне неспокойные, обстреливают украинские войска город и мирную инфраструктуру, в том числе гражданские дома. Рядом с гражданскими домами были прилеты. Опять стекла вылетают, рамы выносятся, опять люди приходят в медицинские учреждения. В санаторий попали", - сказал глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

В целом частота обстрелов Новой Каховки увеличилась. Представитель администрации города Руслан Агаев рассказал, что «основной удар всегда приходится по ГЭС, не было ни дня, чтобы ГЭС не обстреливали. Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных".