 

При мобилизации будут призывать граждан с неснятой судимостью за тяжкие преступления

 

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям, но это не касается граждан с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооружённом мятеже; посягательстве на жизнь государственного деятеля; тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; по статьям о публичных призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, а также за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Кроме того, подписан закон, позволяющий во время мобилизации проходить альтернативную гражданскую службу в организациях Вооружённых сил РФ, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала.

 

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