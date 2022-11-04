При мобилизации будут призывать граждан с неснятой судимостью за тяжкие преступления

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям, но это не касается граждан с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооружённом мятеже; посягательстве на жизнь государственного деятеля; тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; по статьям о публичных призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, а также за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.