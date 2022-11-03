Тариф на проезд в плацкарте с 1 января вырастет на 8,1%

Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, при этом с 1 октября 2022 г. они уже были проиндексированы на 6,52%.

"Данный уровень тарифа является предельно максимальным в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах, а значит, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, сохраняя стоимость билетов доступной для пассажиров. В свою очередь, гибкий график регулирования тарифов позволит пассажирам планировать свои поездки по более выгодным ценам в течение года", - заявили в Минтрансе.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.

