 

Тариф на проезд в плацкарте с 1 января вырастет на 8,1%

 

Тарифы за проезд пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1%, при этом с 1 октября 2022 г. они уже были проиндексированы на 6,52%.

"Данный уровень тарифа является предельно максимальным в регулируемом сегменте в общих и плацкартных вагонах, а значит, у перевозчика будет возможность предоставлять пассажирам скидки на проезд в плацкарте, сохраняя стоимость билетов доступной для пассажиров. В свою очередь, гибкий график регулирования тарифов позволит пассажирам планировать свои поездки по более выгодным ценам в течение года", - заявили в Минтрансе.

В вагонах "купе", "СВ" и "люкс" стоимость билетов формируется в зависимости от сезона, дня недели, спроса и количества проданных мест.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РЖД отменили маски для пассажиров
» Тарифы в системе «Платон» увеличиваются в 2 раза
» Московский метрополитен начал подготовку к оплате за проезд по принципу зонирования
» Жизнь и здоровье пассажиров в России будут стоить до 2 миллионов рублей
» Новогодние подарки московской подземки: 16-17 рублей за проезд и пластиковые карточки "Банка Москвы"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Памяти Александра Зиновьева

Памяти Александра Зиновьева

Белорусизация: история и современность

Белорусизация: история и современность

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Выдача потребительских кредитов в РФ сократилась на 41,3%

  • 21:46
  • 111

Мигранты устроили массовую драку в центре Москвы

  • 21:16
  • 874

Украинцы разрушают село на Белгородчине

  • 21:09
  • 219

Белых и азиатов отсеивают при поступлении в Гарвард

  • 20:44
  • 164

РПЦ открыла курсы тактической медицины

  • 20:33
  • 136

Тариф на проезд в плацкарте с 1 января вырастет на 8,1%

  • 20:29
  • 133
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru