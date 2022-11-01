Взломана система управления украинскими войсками

Донецкий хакер под псевдонимом Джокер взломал систему управления украинскими войсками DELTA, сделанную совместно с США по стандартам НАТО. По словам хакера, "все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам России" уже переданы "куда следует". Серверы системы находятся в Днепропетровске, в
неё вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.
С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется. Взломать "Дельту", добавил хакер, было действительно нелегко, "но не бывает абсолютно защищённых систем".
Британия в рамках "Киберпрограммы для Украины" помогала Киеву (оборудованием, программным обеспечением) отражать предполагаемые кибератаки со стороны России, в финансирование этого проекта было вложено около 6 млн фунтов. По словам министра по делам Европы и Северной Америки Лео Дохерти, проект был запущен 24 февраля нынешнего года, сперва он был сверхсекретным, но потом выяснилось, что Москва уже о нём знает.