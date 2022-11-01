Взломана система управления украинскими войсками

систему управления украинскими войсками DELTA, сделанную совместно с США по стандартам НАТО. По словам хакера , "все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам России" уже переданы "куда следует". Серверы системы находятся в Днепропетровске, в

ействительно нелегко, "но не бывает абсолютно защищённых систем".

Донецкий хакер под псевдонимом Джокер взломалнеё вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава.С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется. Взломать "Дельту", добавил хакер, было д