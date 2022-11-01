 

Взломана система управления украинскими войсками

Донецкий хакер под псевдонимом Джокер взломал систему управления украинскими войсками DELTA, сделанную совместно с США по стандартам НАТО. По словам хакера, "все данные, которыми обладает украинское командование по своим войскам и войскам России" уже переданы "куда следует". Серверы системы находятся в Днепропетровске, в неё вносятся все данные о своих войсках и войсках противника, включая координаты техники и численность личного состава. С поступлением разведывательных данных информация регулярно обновляется. Взломать "Дельту", добавил хакер, было действительно нелегко, "но не бывает абсолютно защищённых систем". 
 
Британия в рамках "Киберпрограммы для Украины" помогала Киеву (оборудованием, программным обеспечением) отражать предполагаемые кибератаки со стороны России, в финансирование этого проекта было вложено около 6 млн фунтов. По словам министра по делам Европы и Северной Америки Лео Дохерти, проект был запущен 24 февраля нынешнего года, сперва он был сверхсекретным, но потом выяснилось, что Москва уже о нём знает. 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Роскомнадзор собирается взять на работу хакера
» 79-ая аэромобильная бригада сдаётся ополчению
» Заместитель Игоря Стрелкова дал войскам хунты 24 часа на отвод войск и снятие блокпостов
» Хакер Хэлл завел на официальном сайте Общественной палаты личный блог
» МВД Украины не хочет отдавать внутренние войска Ющенко
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Памяти Александра Зиновьева

Памяти Александра Зиновьева

Белорусизация: история и современность

Белорусизация: история и современность

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Британии назначают блокаторы пубертата девятилетним детям

  • 20:10
  • 167

Иностранцы смогут ездить в Россию без виз и без взаимности

  • 19:16
  • 195

Украинская сказочница рассказала, что Россия "стырила" название языка у Украины

  • 19:03
  • 194

Более 70% убийств женщин в РФ происходят от домашнего насилия

  • 18:37
  • 191

Взломана система управления украинскими войсками

  • 18:27
  • 210

Обстрел Белгородчины, взрывы в центре Донецка, преследование учителей в Харьковской области

  • 18:14
  • 190
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru