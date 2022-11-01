Обстрел Белгородчины, взрывы в центре Донецка, преследование учителей в Харьковской области

завела 12 уголовных дел против учителей Харьковской области, которые работали в регионе, когда тот был под контролем РФ. Например, в посёлке Бабенково

местная жительница "согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск

для получения методик, по которым они планировали обучать детей". Некоторые из учителей успели покинуть регион.

Украина