 

Обстрел Белгородчины, взрывы в центре Донецка, преследование учителей в Харьковской области

Украинцы обстреляли село Козинка Белгородской области, "в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший".
 
Пять мощных взрывов произошло в центре Донецка, город обстреливают Вооружённые силы Украины.  
 
Украина завела 12 уголовных дел против учителей Харьковской области, которые работали в регионе, когда тот был под контролем РФ. Например, в посёлке Бабенково местная жительница "согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали обучать детей". Некоторые из учителей успели покинуть регион. 
 

 



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы обстреливают Белгородскую область, ранена шестнадцатилетняя девушка
» Российские учителя могут быть захвачены на оставленных Россией территориях
» Украинцы обстреляли Донецк, много жертв и разрушений
» ВСУ обстреляли детский сад
» Боевые действия перекинулись на территорию Харьковской области?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Ближний Восток начинает антиколониальную революцию

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Открытое письмо Константина Вачевских Министру обороны РФ

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Система Зиновьева: Константин Крылов об Александре Зиновьеве

Памяти Александра Зиновьева

Памяти Александра Зиновьева

Белорусизация: история и современность

Белорусизация: история и современность

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Христианство на Западе мало кто собирается защищать

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Британии назначают блокаторы пубертата девятилетним детям

  • 20:10
  • 167

Иностранцы смогут ездить в Россию без виз и без взаимности

  • 19:16
  • 195

Украинская сказочница рассказала, что Россия "стырила" название языка у Украины

  • 19:03
  • 194

Более 70% убийств женщин в РФ происходят от домашнего насилия

  • 18:37
  • 191

Взломана система управления украинскими войсками

  • 18:27
  • 210

Обстрел Белгородчины, взрывы в центре Донецка, преследование учителей в Харьковской области

  • 18:14
  • 190
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru