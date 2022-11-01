Обстрел Белгородчины, взрывы в центре Донецка, преследование учителей в Харьковской области

Украинцы обстреляли село Козинка Белгородской области, "в результате попадания снарядов на территории фермерского хозяйства горит столовая. Также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший".
Пять мощных взрывов произошло в центре Донецка, город обстреливают Вооружённые силы Украины.
Украина завела 12 уголовных дел против учителей Харьковской области, которые работали в регионе, когда тот был под контролем РФ. Например, в посёлке Бабенково местная жительница "согласилась стать директором школы, внедряла российские стандарты, а также отправила двух украинских учителей в Курск для получения методик, по которым они планировали обучать детей". Некоторые из учителей успели покинуть регион.