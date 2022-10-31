Случаи незаконного вывоза денег из РФ участились, но денег стало меньше

Федеральная таможенная служба отмечает, что россияне стали чаще пытаться незаконно вывезти наличные из страны. За девять месяцев нынешнего года было зафиксировано 7846 попыток незаконного ввоза и вывоза наличности физлицами, что на 24% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом общий объём денег, перемещаемых с нарушениями, составил (в рублевом эквиваленте) 1,4 миллиарда рублей, что меньше, чем за январь-сентябрь 2021 года (2,3 миллиарда рублей).

Основной незаконно вывозимой и ввозимой валютой оказался рубль (более 50% случаев). В основном наличные вывозились в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан, а ввозились из Турции, ОАЭ, Катара и Таджикистана.