Президент Узбекистана заявил, что в СССР уничтожили цвет узбекской нации, подавляя тягу к независимости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в СССР уничтожали цвет узбекской нации, подавляя её любовь к свободе и независимости:
По словам Мирзиёева, "ещё в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами".
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин ответил на это, что
"Узбекистан на карте как Узбекистан впервые появился именно в Советском Союзе, а потом обрел независимость, сохранив свой язык, сохранив себя как народ", потому что "Советский Союз при всех своих недостатках был интернациональным сообществом".