 

Президент Узбекистана заявил, что в СССР уничтожили цвет узбекской нации, подавляя тягу к независимости

 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в СССР уничтожали цвет узбекской нации, подавляя её любовь к свободе и независимости:

«Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации».

По словам Мирзиёева, "ещё в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами". 

 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин ответил на это, что 

"Узбекистан на карте как Узбекистан впервые появился именно в Советском Союзе, а потом обрел независимость, сохранив свой язык, сохранив себя как народ", потому что "Советский Союз при всех своих недостатках был интернациональным сообществом". 


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